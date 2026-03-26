RPSC SI Exam Date 2026: राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कब होगी? जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

RPSC SI Exam Date 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें इसके बारे में सबकुछ डिटेल में...

RPSC SI Exam Date 2026: अगर आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था, तो आपके लिए अहम अपडेट है. RPSC ने राजस्थान पुलिस एसआई परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह परीक्षा 5-6 अप्रैल 2026 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. आरपीएससी के ऑफिशियल नोटिस में परीक्षा की तारीख के साथ-साथ सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख जैसी जानकारियां भी शामिल हैं.

इस परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 29 मार्च 2026 को जारी की जाएगी और इसका एडमिट कार्ड 2 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी और 8 सितंबर 2025 को खत्म हुई थी. जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा की तारीख और शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं.

RPSC SI Exam Date 2026: कब कौन से शिफ्ट में होगी राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती की परीक्षा?

राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती परीक्षा दो दिनों में दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को सुबह और दोपहर के शिफ्ट में होगी. नीचे जानें कब किस समय होगी किस सब्जेक्ट की परीक्षा-

जनरल हिंदी- 5 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक

जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस- 5 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

नीचे पढ़ें ऑफिशियल नोटिस



RPSC SI Exam Date 2026: कब जारी होगा सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड?

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 मार्च 2026 को इन पदों के भर्ती एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की जाएगी. इसके बाद 2 अप्रैल से राजस्थान पुलिस एसआई परीक्षा का एडमिट कार्ड SSO पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा.

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