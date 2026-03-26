RPSC SI Exam Date 2026: राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा कब होगी? जानें कब जारी होंगे एडमिट कार्ड

BJP जारी करेगी TMC के खिलाफ चार्जशीट, अमित शाह 28 मार्च को जाएंगे बंगाल | पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 11,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का 28 तारीख को उद्घाटन करेंगे. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय पारगमन प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण के साथ एक मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है. हवाई अड्डे में एक मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसे सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है. हवाई अड्डे की शुरुआत में प्रति वर्ष 12 मिलियन यात्रियों (एमपीपीए) की यात्री प्रबंधन क्षमता होगी, जिसकी स्केलेबिलिटी 70 एमपीपीए तक होगी: प्रधान मंत्री कार्यालय | पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं- पुलिस, लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर कोई भीड़ नहीं, अफवाह पर ध्यान ना देने की अपील, पेट्रोल पंपों पर बेवजह भीड़ ना लगाएं- पुलिस, अफवाह के चलते लोगो ने भीड़ लगा ली थी, कल जहां भारी भीड़ थी वहां आज सन्नाटा है, प्रशासन की अपील के बाद लोग माने | मिडिल ईस्ट जंग पर CM योगी का बयान, कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे-योगी, 'अफवाहों के चलते सिलेंडर की ज्यादा बुकिंग', चुनौतियों का सामना करना होगा- योगी, जरूरी हो तभी पेट्रोल-डीजल लेने जाएं-योगी, मिलकर चलना ही राष्ट्रभक्ति है- CM योगी, दुनिया ईरान युद्ध से प्रभावित हो रही- योगी, कुछ लोग अव्यवस्था फैलाने में लगे हैं- योगी
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RPSC SI Exam Date 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जानें इसके बारे में सबकुछ डिटेल में...
RPSC SI Exam Date 2026: अगर आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा था, तो आपके लिए अहम अपडेट है. RPSC ने राजस्थान पुलिस एसआई परीक्षा 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यह परीक्षा 5-6 अप्रैल 2026 को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. आरपीएससी के ऑफिशियल नोटिस में परीक्षा की तारीख के साथ-साथ सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख जैसी जानकारियां भी शामिल हैं.
इस परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 29 मार्च 2026 को जारी की जाएगी और इसका एडमिट कार्ड 2 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. राजस्थान पुलिस में एसआई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी और 8 सितंबर 2025 को खत्म हुई थी. जिन उम्मीदवारों ने इस पद के लिए आवेदन किया है, वे परीक्षा की तारीख और शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं.
राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती परीक्षा दो दिनों में दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को सुबह और दोपहर के शिफ्ट में होगी. नीचे जानें कब किस समय होगी किस सब्जेक्ट की परीक्षा-
जनरल हिंदी- 5 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस- 5 अप्रैल 2026 और 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 29 मार्च 2026 को इन पदों के भर्ती एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी की जाएगी. इसके बाद 2 अप्रैल से राजस्थान पुलिस एसआई परीक्षा का एडमिट कार्ड SSO पोर्टल पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा.
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