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RPSC RAS 2026: आरएएस भर्ती का बिगुल बजा! इस दिन से करें आवेदन, उम्र सीमा और योग्यता भी जान लीजिए

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RPSC RAS 2026: आरएएस भर्ती का बिगुल बजा! इस दिन से करें आवेदन, उम्र सीमा और योग्यता भी जान लीजिए

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS/RTS) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या है आवेदन की आखिरी तारीख...

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Jaya Pandey

Updated : May 27, 2026, 03:45 PM IST

RPSC RAS 2026: आरएएस भर्ती का बिगुल बजा! इस दिन से करें आवेदन, उम्र सीमा और योग्यता भी जान लीजिए

RPSC RAS 2026

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RPSC RAS 2026: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (RAS/RTS) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कुल 607 वैकेंसी के लिए भर्तियां निकाली गई हैं. इस भर्ती में राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), राजस्थान पुलिस सेवा (RPS), राजस्थान लेखा सेवा, सहकारी सेवा, उद्योग सेवा, परिवहन सेवा, वाणिज्य कर सेवा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा, जेल सेवा, महिला विकास सेवा समेत कई विभागों के पद शामिल हैं. इसमें से 192 पद राज्य सेवा के लिए और 415 पद अधीनस्थ सेवा के लिए निर्धारित किए गए हैं. 

RPSC RAS 2026: कब से शुरू होंगे आवेदन?

आयोग ने साफ कर दिया है कि इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी. हैरानी की बात है कि इस साल पिछले साल से काफी कम वैकेंसी निकाली गई है. पिछले साल जहां 1096 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, वहीं इस साल सिर्फ 607 पदों के लिए भर्तियां होनी हैं. जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे पात्रता मानदंडों को देखकर आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. 

RPSC RAS 2026: कौन कर सकता है अप्लाई?

इन पदों को भरने के लिए सामान्य वर्ग को 600 रुपये और आरक्षित वर्गों और दिव्यांगजनों को 400 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होना जरूरी है. फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा से पहले डिग्री जरूरी होगी. उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी. राजस्थान की सामान्य महिला को 5 साल की छूट, SC/ST/OBC/EWS पुरुष (राजस्थान) को 5 साल, SC/ST/OBC/EWS महिला (राजस्थान) को 10 साल की छूट दी जाएगी. कुछ पदों में राजकीय कर्मचारियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है. इसके लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी है.

RPSC RAS 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा. प्रीलिम्स केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में सफल होंगे, वे मेन्स एग्जाम में बैठने के पात्र होंगे. मेन्स की लिखित परीक्षा में जनरल स्टडीज-1, जनरल स्टडीज-2, जनरल स्टडीज-3 और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश के 4 पेपर होंगे जिनके लिए अधिकतम अंक 200-200 निर्धारित किए गए हैं. जो उम्मीदवार मेन्स की लिखित परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. मेरिट लिस्ट मेन्स और इंटरव्यू के नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है. 

यहां क्लिक करके पढ़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन

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