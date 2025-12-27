RPSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, 11 जनवरी को होगा पहला एग्जाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2026 की परीक्षाओं के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है. यहां जानें किस तारीख को होगी कौन सी परीक्षा...

अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अहम खबर है. राजस्थान लोक सेवा आयोग ने साल 2026 की परीक्षाओं के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है. इससे राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को राहत मिली है.

इस कैलेंडर में अगले साल आयोजित होने वाली 18 प्रमुख परीक्षाओं की तारीखों की जानकारी दी गई है. आरपीएससी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू, सचिव रामनिवास मेहता और मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2026 में दो परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी जो पिछले छह साल में आयोग द्वारा आयोजित पहली कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी.

2026 में कौन सी दो परीक्षाएं ऑनलाइन करवाएगा RPSC?

आरपीएससी के चेयरमैन के मुताबिक अगले साल 2026 में 12 जनवरी 2026 को होने वाली लेक्चरर (आयुर्वेद डिपार्टमेंट) और 1 फरवरी 2026 को होने वाली असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (एनर्जी डिपार्टमेंट) की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी. आयोग ने बताया कि साल 2012 और 2018 के बीच लगभग 160 ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की थीं और इस प्रारूप पर वापस लौटने का उद्देश्य पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है.

RPSC 2026 Exam Calendar: साल 2026 में कब होगी कौन सी परीक्षा?

डिप्टी कमांडेंट एग्जाम 2025- 11 जनवरी 2026

लेक्चरर (आयुर्वेद डिपार्टमेंट) एग्जाम 2025- 12 जनवरी 2026

असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (एनर्जी डिपार्टमेंट) एग्जाम 2025- 1 फरवरी 2026

जूनियर केमिस्ट (PHED) एग्जाम 2025- 1 फरवरी 2026

असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड रिक्रूटमेंट(मेन एग्जाम) 2024- 15-18 मार्च 2026

सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर एग्जाम 2025- 5 अप्रैल 2026

वेटेनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025- 19 अप्रैल 2026

असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर एग्जाम 2025- 19 अप्रैल 2026

RPSC परीक्षाओं के लिए रिजर्व– 6 अप्रैल 2026

RPSC परीक्षाओं के लिए रिजर्व– 3 मई 2026

प्रोफेसर, प्रोफसर (एग्रीकल्चर) & कोच एग्जाम 2025– 31 मई से 16 जून 2026

सीनियर टीचर (सेकेंडरी एजुकेशन) एग्जाम 2025– 12-18 जुलाई 2026

जूनियर लॉ ऑफिसर (JDA) एग्जाम 2025–26-27 जुलाई 2026

स्टेटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2025– 30 अगस्त 2026

इंस्पेक्टर (फैक्ट्रीज एंड बॉयलर) एग्जाम 2025– 20 सितंबर 2026

इंस्पेक्टर (फैक्ट्रीज एंड बॉयलर)– केमेस्ट्री एग्जाम 2025– 20 सितंबर 2026

असिस्टेंट डायरेक्टर & सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम 2025– 13-16 अक्टूबर 2026

कंजर्वेशन ऑफिसर एग्जाम 2025– 15 नवंबर 2026

RPSC परीक्षाओं के लिए रिजर्व– 29 नवंबर 2026

RPSC परीक्षाओं के लिए रिजर्व– 6 दिसंबर 2026

RPSC परीक्षाओं के लिए रिजर्व– 27 दिसंबर 2026

