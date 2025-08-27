RPF SI Result 2025: RRB ने जारी किया सब-इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Numerology: बहू नहीं ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सास के साथ खूब खाती है पटरी
एजुकेशन
रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक पर जाकर फटाफट चेक करें नतीजे...
RPF SI Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के साथ मिलकर 26 अगस्त 2025 को सभी रेलवे ज़ोन के लिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) भर्ती (सीईएन आरपीएफ 01/2024) के फाइनल एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब अपने रीजनल आरआरबी पोर्टल पर अपना फाइनल रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट 2025 के साथ आरआरबी ने आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2025 के लिए कैटिगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं.
चरण 1: ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in या अपने रीजनल आरआरबी पोर्टल पर जाएं.
चरण 2: होमपेज पर CEN RPF 01/2024 (Sub Inspector) से संबंधित लिंक देखें और फिर 'CBT Result and Cut off' सेक्शन पर क्लिक करें.
चरण 3: Result of PMT for RPF SI 2025 का पीडीएफ डाउनलोड करें.
चरण 4: पीडीएफ खुलने के बाद अपना रोल नंबर खोजने के लिए सर्च फंक्शन (Ctrl+F) का उपयोग करें.
चरण 5: अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में दिखाई देता है तो आपका प्रोविजनल रूप से सिलेक्शन हो गया है.
चरण 6: अपने रिकॉर्ड के लिए रिजल्ट पीडीएफ को डाउनलोड और प्रिंट करना सुनिश्चित करें.
RPF SI Result 2025 का डायरेक्ट लिंक
आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2 से 14 दिसंबर 2024 तक आयोजित की गई थी, जिसके बाद 22 जून से 2 जुलाई 2025 के बीच फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट (पीईटी) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (पीएमटी) आयोजित की गई थी. एक अलग भर्ती अभियान में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पद के लिए 452 पदों को भरने के लिए परीक्षा ली.
