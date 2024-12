RRB ने सब इंस्पेक्टर पदों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. इस डायरेक्ट लिंक से आप आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर सकते हैं...

RPF SI Answer Key 2024: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी क्षेत्रीय वेबसाइटों पर सब इंस्पेक्टर पदों के लिए प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. आंसर की के साथ RRB ने आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर भी जारी कर दिए हैं. RRB SI परीक्षा 2024 में शामिल हुए कैंडिडेट्स आंसर की को डाउनलोड करने के लिए अपनी संबंधित क्षेत्रीय RRB वेबसाइटों पर जा सकते हैं. ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक उम्मीदवार आंसर की चेक कर सकते हैं और 22 दिसंबर 2024 तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं.

RRB ने 2 से 13 दिसंबर 2024 तक RRB SI के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की थी.

RPF SI Answer Key 2024 कैसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार RRB SI परीक्षा 2024 की आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

स्टेप 1: RRB की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर Click here to view your CBT Exam-Attempt and Objection Tracker के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

स्टेप 4: पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्टेप 5: प्रोविजनल आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी.

स्टेप 6: आंसर की को चेक करें और अगर जरूरी हो तो आपत्ति दर्ज करें.

उम्मीदवार आरआरबी एसआई प्रोविजनल आंसर की को डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://www.rrbcdg.gov.in/uploads/rpf202401/RPF%20SI-Objection%20Tracker%2017-12-2024.pdf

