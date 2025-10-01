विजयादशमी पर कर दिया इन चीजों का दान तो कभी नहीं होगी धन की कमी, घर में आएगी सुख समृद्धि
भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा Railway Station? ये State है रेलवे प्रेमियों का स्वर्ग
फिल्म इंडस्ट्री पर ट्रंप का 100% टैरिफ, टॉलीवुड से बॉलीवुड तक मचा हड़कंप! जानें कितना होगा नुकसान?
अमेरिका में फिर मंडराया शटडाउन का खतरा, सरकारी कामकाज पर हो सकता है बड़ा असर, जानें क्या है पूरा मामला
Air Pollution: हवा में बढ़ने लगा जहर, एक्सपर्ट ने बताए 'दमघोटू' प्रदूषण से बचने के 3 तरीके
CISF के नए बॉस IPS Praveer Ranjan के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर, ये बैंक कर सकते हैं आपकी मदद, सस्ते होम लोन के साथ समझें EMI का गणित
Dussehra 2025: रावण दहन की लकड़ी या राख लेने के लिए क्यों दौड़ते हैं लोग, जानें घर लाने के पीछे की पौराणिक कथा और महत्व
ढोल बजा, मेहंदी रची! ब्रेकअप के बाद गुपचुप शादी कर रहीं ये टीवी एक्ट्रेस? देखें फोटोज
RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जारी किए डिप्लोमा के नतीजे, ऐसे करें चेक
एजुकेशन
RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा कोर्स के नतीजे जारी हो गए हैं, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक कीजिए अपना स्कोर कार्ड....
RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV), भोपाल ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग मई-जून 2025 परीक्षाओं के सभी सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा की ये परीक्षाएं दी थीं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, वे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें- शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के डिप्टी गवर्नर, जानें इस पद पर मिलेगी कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं
1. आरजीपीवी के ऑफिशियल डिप्लोमा रिजल्ट पोर्टल https://www.rgpvdiploma.in/exam/programselect.aspx पर जाएं.
2. ड्रॉप-डाउन लिस्ट से आप अपना डिप्लोमा सिलेक्ट कर सकते हैं.
3. अपना कोर्स चुनने के बाद आपको अपना रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर दर्ज करने और उस सेमेस्टर का चयन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसके लिए आप परिणाम देखना चाहते हैं.
4. अब सबमिट बटन पर क्लिक करें जिसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
RGPV Diploma Result 2025 देखने का डायरेक्ट लिंक
अगर आपको लगता है कि मूल्यांकन में कोई गलती हुई है तो उसी पोर्टल के माध्यम से या साइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आप 1 अक्टूबर 2025 तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं.
स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अन्य अपडेट या सूचना के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें. किसी भी समस्या के लिए उन्हें विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.