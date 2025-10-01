RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जारी किए डिप्लोमा के नतीजे, ऐसे करें चेक

RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा कोर्स के नतीजे जारी हो गए हैं, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक कीजिए अपना स्कोर कार्ड....

RGPV Diploma Result 2025: राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV), भोपाल ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग मई-जून 2025 परीक्षाओं के सभी सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा की ये परीक्षाएं दी थीं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, वे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

RGPV Diploma Result 2025 कैसे चेक करें?

1. आरजीपीवी के ऑफिशियल डिप्लोमा रिजल्ट पोर्टल https://www.rgpvdiploma.in/exam/programselect.aspx पर जाएं.

2. ड्रॉप-डाउन लिस्ट से आप अपना डिप्लोमा सिलेक्ट कर सकते हैं.

3. अपना कोर्स चुनने के बाद आपको अपना रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर दर्ज करने और उस सेमेस्टर का चयन करने के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसके लिए आप परिणाम देखना चाहते हैं.

4. अब सबमिट बटन पर क्लिक करें जिसके बाद आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

RGPV Diploma Result 2025 देखने का डायरेक्ट लिंक

अगर आपको लगता है कि मूल्यांकन में कोई गलती हुई है तो उसी पोर्टल के माध्यम से या साइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आप 1 अक्टूबर 2025 तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अन्य अपडेट या सूचना के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें. किसी भी समस्या के लिए उन्हें विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करना चाहिए.

