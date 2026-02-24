FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

CUET UG 2026: NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को फिर से खोल दिया है. जानें डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 24, 2026, 06:25 PM IST

CUET UG 2026 के उम्मीदवारों को राहत, NTA ने फिर से खोला एप्लीकेशन पोर्टल

CUET UG 2026 (Photo: AI Generated)

CUET UG 2026: NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को फिर से खोल दिया है. इससे उम्मीदवारों को 26 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म जमा करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने का नया मौका मिल गया है. इससे पहले उम्मीदवारों को 3 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक आवेदन करने का मौका दिया गया था और फीस पेमेंट की आखिरी तारीख 31 जनवरी को रात 11:50 बजे तक थी. बाद में समय सीमा को एक बार बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया गया और फीस पेमेंट की विंडो 7 फरवरी तक खुली रखी गई.

23 फरवरी 2026 को जारी एक नोटिस एनटीए ने घोषणा की कि आवेदन जमा करने का पोर्टल 23 फरवरी की दोपहर से फिर से खुल जाएगा. यह घोषणा देश भर के उम्मीदवारों से आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को और आगे बढ़ाने के अनुरोध मिलने के बाद की गई है.

केंद्रीय विश्वविद्यालयों और दूसरे भागीदार संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए भारत और विदेशों में 13 भाषाओं में CUET UG का आयोजन किया जाएगा. CUET-UG 2026 परीक्षा 11 मई से 31 मई 2026 (संभावित) तक भारत भर के केंद्रों और विदेशों के चुनिंदा शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित होने वाली है.

हालांकि एजेंसी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक स्पेशल एक्सटेंडड पीरियड है और इसके साथ सख्त शर्तें जुड़ी हुई हैं. उम्मीदवारों को चेतावनी दी गई है कि आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी तरह की फॉर्म में सुधार करने की मोहलत नहीं दी जाएगी इसलिए उम्मीदवारों को अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने पर्सनल डिटेल्स, कोर्स का सिलेक्शन और एग्जाम सेंटर की प्राथमिकता जैसे विकल्पों को दोबारा चेक करना जरूरी है.

CUET UG 2026 आवेदन प्रक्रिया

1: ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.
2: CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाएं.
3: ऑनलाइन CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें
4: योग्यता से जुड़ी डिटेल्स के साथऑनलाइन आवेदन भरें
5: फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई तस्वीरों को बताए गए फॉर्मेट में अपलोड करें.
6: ऑनलाइन पेमेंट मोड से शुल्क का भुगतान करें
7: CUET UG 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें और उसे डाउनलोड करें.

एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को लेटेस्ट अपडेट और आगे की जानकारी के लिए नियमित रूप से इसकी आधिकारिक वेबसाइटों nta.ac.in और cuet.nta.nic.in पर नजर रखने की सलाह दी है. किसी भी तरह की दिक्कत होने पर उम्मीदवार 011-40759000 पर कॉल करके या cuet-ug@nta.ac.in पर ईमेल लिखकर एनटीए हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं.

