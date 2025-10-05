रिलायंस फाउंडेशन से इन कोर्स की पढ़ाई के लिए पाएं स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

रिलायंस फाउंडेशन ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है. जानें सबकुछ डिटेल में...

रिलायंस फाउंडेशन ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है. इसके तहत भारत के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को आर्थिक मदद दी जाएगी. इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य स्टूडेंट्स में उत्कृष्टता, नेतृत्व, निष्ठा, साहस और सामुदायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता का पोषण करना है, जो भारत के भविष्य को आकार देंगे. रिलायंस फाउंडेशन हर साल पूरे भारत से 5,000 मेधावी स्नातक छात्रों को सहायता प्रदान करता है.

ग्रेजुएट स्कॉलरशिप

पात्रता मापदंड:

- आवेदकों को 2025-26 में किसी भी विषय या स्ट्रीम में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में पहले साल का स्टूडेंट होना चाहिए.

- स्टूडेंट्स को कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास होना चाहिए.

- आवेदक ऐसे परिवार से होना चाहिए जिसकी वार्षिक घरेलू आय 15 लाख रुपये से कम हो और 2.5 लाख रुपये से कम आय वालों को प्राथमिकता दी जाएगी.

यह छात्रवृत्ति डिग्री की अवधि के दौरान 2 लाख रुपये तक की राशि प्रदान करती है. वित्तीय सहायता के अलावा छात्रों को एक जीवंत पूर्व छात्र नेटवर्क और करियर पथ को आकार देने के उद्देश्य से विकास गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त होती है. आवेदन 7 अक्टूबर 2025 तक खुले हैं.

आवेदन प्रक्रिया:

- व्यक्तिगत, शैक्षणिक और उपलब्धि विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें.

- आय प्रमाण पत्र और शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

अनिवार्य योग्यता परीक्षा (मौखिक, विश्लेषणात्मक, तार्किक और संख्यात्मक क्षमता पर 60 मिनट में 60 प्रश्न) में शामिल होगा.

पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप



पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप युवा नवप्रवर्तकों को डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे भारत के मिशनों में योगदान करने के लिए सशक्त बनाने के रिलायंस फाउंडेशन के दृष्टिकोण को दर्शाती है. हर साल इस प्रतिष्ठित समूह में शामिल होने के लिए चुनिंदा तकनीकी क्षेत्रों से 100 विद्वानों का चयन किया जाता है.

पात्रता मापदंड:

योग्य आवेदकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विज्ञान, गणित और कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी, मैटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेस में डिग्री हासिल करने वाले पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स शामिल हैं.

अभ्यर्थियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उनका GATE स्कोर 550 से 1,000 के बीच होना चाहिए या ग्रेजुएशन में 7.5 या उससे अधिक CGPA होना चाहिए.

कोर्स की अवधि के लिए 6 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है, 80 प्रतिशत धनराशि ट्यूशन और शैक्षणिक खर्चों के लिए अग्रिम रूप से जारी की जाती है, जबकि शेष 20 प्रतिशत का उपयोग सम्मेलनों जैसे व्यावसायिक विकास के लिए किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया:

- पात्रता प्रश्नावली और आवेदन पत्र भरें.

- व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पाठ्येतर विवरण, दो संदर्भ पत्र और दो निबंध (व्यक्तिगत वक्तव्य और उद्देश्य वक्तव्य) के साथ प्रस्तुत करें.

- 60 मिनट की योग्यता परीक्षा दें

आवेदनों की पहले एक एक्सपर्ट पैनेल चेक करता है और उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए वर्चुअल इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं.

स्टूडेंट्स ऑफिशियल रिलायंस फाउंडेशन छात्रवृत्ति पोर्टल scholarships.reliancefoundation.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी व्हाट्सएप नंबर 7977 100 100, हेल्पलाइन (011) 4117 1414, या ईमेल RF.UGScholarships@reliancefoundation.org और पीजी आवेदकों के लिए RF.PGScholarships@reliancefoundation.org पर पाई जा सकती है.

