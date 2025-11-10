FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Red Fort Blast Updates: दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद, दिल्ली-मुंबई में हाई अलर्ट घोषित

Red Fort Blast Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुए ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है. दिल्ली पुलिस की टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट, अब तक क्या पता चला? 

Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट, अब तक क्या पता चला?

कौन हैं आदिल अहमद राठर? जम्मू-कश्मीर का वो डॉक्टर जिसे आतंकी लिंक के चलते किया गया गिरफ्तार

कौन हैं आदिल अहमद राठर? जम्मू-कश्मीर का वो डॉक्टर जिसे आतंकी लिंक के चलते किया गया गिरफ्तार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

CBSE से भी एक कदम आगे निकला RBSE, अब साल में दो बार होंगी राजस्थान बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) अगले शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा. पढ़ें पूरी खबर....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 10, 2025, 06:37 PM IST

CBSE से भी एक कदम आगे निकला RBSE, अब साल में दो बार होंगी राजस्थान बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षाएं

RBSE Board Exam

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगले साल से सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को साल में दो बार करवाने का ऐलान किया था. राजस्थान बोर्ड सीबीएसई से भी एक कदम आगे निकल गया है. राजस्थान बोर्ड ने 10वीं ही नहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी अगले साल से दो बार आयोजित करवाने का ऐलान कर दिया है.  राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आरबीएसई) अगले शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा. मंत्री ने कहा कि आरबीएसई के इस फैसले का उद्देश्य परीक्षा के तनाव को कम करना और बेहतर रिजल्ट हासिल करना है.

क्या है राजस्थान बोर्ड की नई व्यवस्था?

आरबीएसई की नई व्यवस्था के तहत सभी स्टूडेंट्स को पहली परीक्षा देनी होगी, जबकि दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी. इससे रेगुलर और सप्लीमेंट्री दोनों तरह के स्टूडेंट्स अधिकतम तीन सब्जेक्ट में अपने नंबरों में सुधार कर सकेंगे. मंत्री ने बताया कि दोनों प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन को अंतिम परिणाम माना जाएगा.

दोनों परीक्षाओं में संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल होगा और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान मूल्यांकन मानदंड लागू होंगे. दूसरे प्रयास का विकल्प चुनने वाले छात्रों को उन विषयों में अपने अंक सुधारने का अवसर मिलेगा जिनमें उन्होंने पहले प्रयास में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा.

RBSE ने अर्धवार्षिक परीक्षा की तारीखों का भी किया ऐलान

शिक्षा मंत्री ने कहा, 'अगले शैक्षणिक सत्र से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी. पहली परीक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जबकि रेगुलर और सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स अपने अंकों में सुधार के लिए अधिकतम तीन सब्जेक्ट में दूसरी बार परीक्षा दे सकेंगे.'

राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है. शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षाएं 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेंगी. हाफ इयरली एग्जाम्स दो शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 1:15 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. विभाग के निर्देशानुसार इस बार कक्षा 9 और 11 के लिए 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम और कक्षा 10 और 12 के लिए 100 प्रतिशत पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Red Fort Blast Updates: दिल्ली धमाके में 8 लोगों की मौत के बाद, दिल्ली-मुंबई में हाई अलर्ट घोषित
Red Fort Blast Updates: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर हुए ब्लास्ट में आठ लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है. इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट का ऐलान किया गया है. दिल्ली पुलिस की टीम ब्लास्ट के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.
Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट, अब तक क्या पता चला? 
Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली रेड फोर्ट के पास ब्लास्ट, अब तक क्या पता चला?
कौन हैं आदिल अहमद राठर? जम्मू-कश्मीर का वो डॉक्टर जिसे आतंकी लिंक के चलते किया गया गिरफ्तार
कौन हैं आदिल अहमद राठर? जम्मू-कश्मीर का वो डॉक्टर जिसे आतंकी लिंक के चलते किया गया गिरफ्तार
Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके पर क्या बोले चश्मदीद, देखें वीडियो
दिल्ली के लाल किले के पास हुए जोरदार धमाके पर क्या बोले चश्मदीद, देखें वीडियो
Delhi Blast Live: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा धमाका, 8 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल
Delhi Blast Live: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा धमाका, 8 की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान
Automatic Car: ऑटोमैटिक कार खरीदने का बना रहे हैं प्लान? पहले जान लिजिए इसके 4 फायदे 3 नुकसान
कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां
कितनी पढ़ी-लिखी है धर्मेंद्र की फैमिली? जानें सनी-बॉबी ईशा देओल में से किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां
Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र
Dharmendra Net Worth: आलीशान फार्महाउस, लग्जरी कारें... जानें कितने अमीर हैं बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र
धर्मेंद्र की वो 10 फिल्में, जिन्हें देखने का बार-बार करता है मन, एक ने तो तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड!
धर्मेंद्र की वो 10 फिल्में, जिन्हें देखने का बार-बार करता है मन, एक ने तो तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड!
गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम
गौरव खन्ना के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? एक्टर बनने से पहले IT फर्म में इस पोस्ट पर किया था काम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE