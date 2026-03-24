RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 94.23% स्टूडेंट्स हुए पास

RBSE 10th Result 2026 Out: राजस्थान बोर्ड दसवीं के नतीजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी हो गए हैं, जानें आरबीएसई की हाईस्कूल की परीक्षा में कितने स्टूडेंट्स पास हुए और कौन बना टॉपर...

RBSE Rajasthan Board 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने हाईस्कूल का रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया और इस दौरान RBSE के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर भी मौजूद रहे. जिन स्टूडेंट्स ने राजस्थान बोर्ड से हाईस्कूल की परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

इस साल राजस्थान बोर्ड 10वीं कक्षा में कुल 94.23 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए. एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी, जहां लड़कियों का पास परसेंट 94.20 रहा वहीं लड़कों का पास परसेंट 93.63 रहा.

RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे राजस्थान बोर्ड दसवीं के नतीजे?

अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को राजस्थान बोर्ड माध्यमिक परीक्षा रिजल्ट 2026 लिंक पर जाना होगा और अपने रोल नंबर के साथ-साथ दूसरे डिटेल्स भी एंटर करने होंगे. इसके बाद आरबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक राज्य भर में आयोजित की गई थीं . मूल्यांकन के लिए आरबीएसई ने लगभग 35,000 शिक्षकों को सेंट्रलाइज्ड चेकिंग सिस्टम में नियुक्त करने के लिए चुना था.

RBSE 10th Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

RBSE 10th Result 2026: पास होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी?

आरबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33% मार्क्स हासिल करने होंगे. जो स्टूडेंट्स एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है. पिछले कुछ वर्षों में RBSE कक्षा 10 के पासिंग परसेंट में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. साल 2024 में पास परसेंट 93.04 प्रतिशत रहा, जो 2023 के 90.49 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था. 2022 में यह आंकड़ा 82.89 प्रतिशत था, जबकि 2021 में महामारी के दौरान अपनाए गए वैकल्पिक मूल्याकंन तरीकों के कारण पास परसेंट में बढ़ोतरी हुई थी और यह 99.56 प्रतिशत तक पहुंच गया. इससे पहले पास परसेंट अपेक्षाकृत कम था, जो 2020 में 80.63 प्रतिशत, 2019 में 79.9 प्रतिशत और 2018 में 79.86 प्रतिशत था.

Rajasthan Board 10वीं परीक्षा के बारे में अहम जानकारियां

राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट राज्य भर के 6,195 केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित परीक्षाओं के बाद घोषित किया गया है. आरबीएसई ने 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया था जिसमें 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.