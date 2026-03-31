RBSE Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड थोड़ी देर में जारी करेगा इंटरमीडिएट के नतीजे, जानें कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट

RBSE Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड थोड़ी ही देर में इंटरमीडिएट के नतीजे जारी करने वाला है, जानें एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद इसे कैसे चेक कर पाएंगे आप...

RBSE Board 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की पुष्टि कर दी है. रिजल्ट आज सुबह 10 बजे जारी किया जाएगा जिससे राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट के रिजल्ट का इंतजार करने वाले लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इंटरमीडिएट के रिजल्ट की ऑनलाइन घोषणा करेंगे. इस दौरान बोर्ड प्रशासक और अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर और सचिव गजेंद्र सिंह राठौर अजमेर में आरबीएसई के ऑफिस में मौजूद रहेंगे.

राजस्थान बोर्ड सभी स्ट्रीम के रिजल्ट एक साथ जारी करेगा. बोर्ड साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स के नतीजे एक साथ जारी होंगे. उम्मीदवार अपने रोल नंबर एंटर करके ऑफिशियल आरबीएसई वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे. ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगा और रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. इस दौरान राजस्थान भर में 9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. आर्ट्स स्ट्रीम से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी जिसकी संख्या लगभग 6 लाख थी. साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 80,000 थी, जबकि बाकी बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम से थे.

RBSE Board 12th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे नतीजे?

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2: RBSE Class 12 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें

3: रोल नंबर एंटर करें

4: रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5: मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए आखिरी समय की किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपना रोल नंबर तैयार रखें.

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