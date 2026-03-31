राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट में लड़कियों ने मारी बाजी, साइंस में 97.52%, कॉमर्स में 98.64% और आर्ट्स स्ट्रीम से 97.54% स्टूडेंट्स हुए पास

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 at rajeduboard.rajasthan.gov.in: राजस्थान बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजे अपने ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिए हैं. जानें डिटेल्स...

Rajasthan Board RBSE Class 12th Result 2026 Out: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है जिससे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 12वीं के नतीजों की घोषणा ऑनलाइन की और अजमेर में आरबीएसई के ऑफिस में बोर्ड प्रशासक और अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर और सचिव गजेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे. राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में 97.52% स्टूडेंट्स पास हुए, वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में 98.64% और आर्ट्स स्ट्रीम में 97.54% स्टूडेंट्स पास हुए. इस बार फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा रहा.

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट के टॉपर्स से मिलिए

राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट के रिजल्ट में जबरदस्त कॉम्पिटीशन देखने को मिला. 9 टॉपर स्टूडेंट्स में से 7 लड़कियां हैं. पहले नंबर पर 5 स्टूडेंट्स रहे जिनमें 99.80% मार्क्स हासिल किए. सोनू मेहरा, दीपिका रंकावत, दिव्या भादू, निकिता और ऋषिता ने 99.80% मार्क्स लाकर पहला रैंक हासिल किया. नरपत, नव्या मीणा और नैंसी चौधरी 99.60% लाकर दूसरे नंबर पर रहीं. वर्षा रानी 99.20% अंक लाकर तीसरे नंबर पर रहीं.

राजस्थान बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के नतीजे एक साथ जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अपने रोल नंबर एंटर करके ऑफिशियल आरबीएसई वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे. ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगा और रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. इस दौरान राजस्थान भर में 9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. आर्ट्स स्ट्रीम से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी जिसकी संख्या लगभग 6 लाख थी. साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 80,000 थी, जबकि बाकी बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से थे.

RBSE Board 12th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे नतीजे?

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2: RBSE Class 12 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें

3: रोल नंबर एंटर करें

4: रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5: मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

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