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Rajasthan RBSE 12th Commerce Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किए इंटरमीडिएट कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे, इस लिंक से फटाफट करें चेक

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Rajasthan RBSE 12th Commerce Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किए इंटरमीडिएट कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे, इस लिंक से फटाफट करें चेक

rajeduboard.rajasthan.gov.in RBSE 12th Commerce Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं बोर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है जिससे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है.

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 31, 2026, 10:17 AM IST

Rajasthan RBSE 12th Commerce Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किए इंटरमीडिएट कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे, इस लिंक से फटाफट करें चेक

Rajasthan RBSE 12th Commerce Result 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

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RBSE 12th Commerce Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं बोर्ड के कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है जिससे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजों की घोषणा ऑनलाइन की और इस दौरान अजमेर में आरबीएसई के ऑफिस में बोर्ड प्रशासक और अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर और सचिव गजेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे. 

उम्मीदवार अपने रोल नंबर एंटर करके ऑफिशियल आरबीएसई वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे. ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगा और रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. इस दौरान राजस्थान भर में 9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे.   

RBSE Board 12th Commerce Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे नतीजे?

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
2: RBSE Class 12 Commerce Stream Result 2026 लिंक पर क्लिक करें
3: रोल नंबर एंटर करें
4: रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5: मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

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