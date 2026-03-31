RBSE Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किए इंटरमीडिएट आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजे, इस लिंक से फटाफट करें चेक

RBSE Rajasthan Board 12th Result 2026 at rajeduboard.rajasthan.gov.in: राजस्थान बोर्ड ने इंटरमीडिएट आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजे अपने ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिए हैं. इन लिंक से फटाफट चेक करें अपने मार्क्स

Rajasthan Board RBSE Class 12th Arts Result 2026 Out: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 12वीं बोर्ड के आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया है जिससे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली है. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम के नतीजों की घोषणा की और अजमेर में आरबीएसई के ऑफिस में बोर्ड प्रशासक और अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर और सचिव गजेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे.

उम्मीदवार अपने रोल नंबर एंटर करके ऑफिशियल आरबीएसई वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे. ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगा और रिजल्ट जारी होने के बाद तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. राजस्थान बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं. इस दौरान राजस्थान भर में 9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे. आर्ट्स स्ट्रीम से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी जिसकी संख्या लगभग 6 लाख थी.

RBSE Board 12th Arts Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे नतीजे?

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1: RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

2: RBSE Class 12 Arts Stream Result 2026 लिंक पर क्लिक करें

3: रोल नंबर एंटर करें

4: रिजल्ट देखने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें.

5: मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से