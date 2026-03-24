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RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 5वीं-8वीं के नतीजे, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज 24 मार्च को कक्षा 5 और कक्षा 8 के नतीजे जारी करेगा. जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 24, 2026, 11:27 AM IST

RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज जारी करेगा 5वीं-8वीं के नतीजे, जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

RBSE 5th 8th Result 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

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RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज 24 मार्च को कक्षा 5 और कक्षा 8 के नतीजे जारी करेगा. इन कक्षाओं के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बोर्ड रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार है. हालांकि बोर्ड ने रिजल्ट जारी होने की तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आज किसी भी समय नतीजे जारी होने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अपना रिजल्ट देखने के लिए उन्हें अपने लॉगइन डिटेल्स की जरूरत होगी. 

रिजल्ट में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल स्कोर, पासिंग स्टेटस जैसी डिटेल्स शामिल होंगी. स्टूडेंट्स और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स को नियमित रूप से देखते रहें क्योंकि रिजल्ट की घोषणा के बाद तुरंत ही रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा. 

RBSE 5th 8th Result 2026: किन वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार पांचवीं और आठवीं का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताई गई वेबसाइट्स पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं- 
- rajshaladarpan.rajasthan.gov.in
- rajpsp.nic.in

RBSE 5th 8th Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

RBSE कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे चेक कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- Class 5 or Class 8 result 2026 link पर क्लिक करें.
- रोल नंबर / जिला / स्कूल के डिटेल्स एंटर करें और स्कोरकार्ड चेक करें.
- अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

RBSE 5th 8th Result 2026: स्कोरकार्ड में क्या-क्या शामिल होगा?

ऑनलाइन मार्कशीट में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से जुड़े अहम डिटेल्स शामिल होंगे. इसमें स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर, हर पेपर में मिले मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड या क्वॉलिफाइंग स्टेटस (पास या फेल) की जानकारी दी गई होगी. स्टूडेंट्स को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए.

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