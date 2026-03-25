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RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री का बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे इंटरमीडिएट के नतीजे

Rajasthan Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड के शिक्षा मंत्री ने आरबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. जानें कब आएंगे 12वीं के नतीजे...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 25, 2026, 01:24 PM IST

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं के रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री का बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे इंटरमीडिएट के नतीजे

Rajasthan Board 12th Result 2026 (Photo Credit: @madandilawar)
  

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RBSE 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी कर चुका है. अब राजस्थान बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में इंटरमीडिएट के रिजल्ट को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जानकारी दी है कि राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजे 31 मार्च को जारी होने की संभावना है. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे. 

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स

राजस्थान कक्षा 12 का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताई गई ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं-
- rajasthan.gov.in
- rajresults.nic.in
- rajeduboard.rajasthan.gov.in

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि इन ऑफिशियल वेबसाइट्स के अलावा दूसरी भ्रामक फर्जी वेबसाइट्स से बचें.

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट्स rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajasthan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद RBSE Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना रिजल्ट चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें और इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें. 

राजस्थान कक्षा 12 का रिजल्ट लाखों स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम है क्योंकि इससे उनके भविष्य की पढ़ाई की दिशा निर्धारित होती है.

RBSE 12th Result 2026: रिवैल्यूएशन प्रोसेस

राजस्थान बोर्ड 12वीं के स्टूडेंट्स जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वह निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑनलाइन रिवैल्यूएशन या रिचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. सिर्फ थ्योरी के पेपर के नंबरों के लिए ही रिचेकिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के नंबरों को चुनौती नहीं दी जा सकती. 

कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन साइंस की थ्योरी की परीक्षाएं जो 17 फरवरी को निर्धारित थीं और पेंटिंग की परीक्षा जो 24 फरवरी को होनी थी, उसे शुरू में सुबह की शिफ्ट (सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक) आयोजित किया जाना था लेकिन प्रशासनिक कारणों से उन्हें शाम की शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रि-शेड्यूल किया गया. 

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