RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज दोपहर 1 बजे जारी करेगा 10वीं के नतीजे, जानें पास होने के लिए कितने ग्रेड जरूरी

RBSE 10th Result 2026: आज दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड के नतीजे जारी होंगे. RBSE सचिव गजेंद्र सिंह राठौर और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर हाईस्कूल का रिजल्ट जारी करेंगे. जानें डिटेल्स...

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर आज दोपहर 1 बजे 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करेंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट्स rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस साल 10वीं के रिजल्ट का इंतजार 10,68,078 स्टूडेंट्स कर रहे हैं.

RBSE 10th Result 2026: 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने चेक कीं कॉपियां

राज्य भर में 6,195 केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थीं. निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने व्यापक प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की थीं. कॉपियों की चेकिंग पूरी करने के लिए राज्यभर के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया. बोर्ड बहुत तेजी से काम कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े.

RBSE 10th Result 2026: पिछले साल कितने स्टूडेंट्स हुए थे पास

राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थीं. पिछले साल राजस्थान बोर्ड ने कक्षा 10 का रिजल्ट 28 मई को जारी किया था. वहीं परीक्षाएं 6 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं. पिछले साल कुल पास परसेंट 93.60% रहा था. इससे पहले 2024 में 93.03 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. 2023 में 10वीं में कुल पास परसेंट 90.49 प्रतिशत था, जबकि 2022 में यह 82.89 प्रतिशत रहा था. 2021, 2020 और 2019 में पास प्रतिशत 99.56 प्रतिशत, 80.63 प्रतिशत और 79.9 प्रतिशत रहा था.

RBSE 10th Result 2026: पास होने के लिए कितने ग्रेड लाने जरूरी?

राजस्थान बोर्ड नौ अंकों की ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करता है. A1 सर्वोच्च ग्रेड (91-100 मार्क्स) और E2 सबसे निम्न ग्रेड (0-20 मार्क्स) है. पास होने के लिए स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से कम से कम D ग्रेड हासिल करना होता है. किसी भी सब्जेक्ट में F ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, वे रिजल्ट जारी होने के बाद रि-वैल्यूएशन (चेकिंग या वेरिफिकेशन) के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होगा. समीक्षा के बाद अगर कोई बदलाव पाया जाता है तो बोर्ड रिवाइज्ड मार्कशीट जारी करता है.

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