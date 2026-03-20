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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज नहीं तो कब जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट? जानें सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने क्या जानकारी दी

RBSE 10th Result 2026: पहले RBSE 20 मार्च को दसवीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने वाला था लेकिन राजस्थान बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने जानकारी दी कि यह रिजल्ट 20 मार्च को नहीं जारी होगा. जानें डिटेल्स

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Jaya Pandey

Updated : Mar 20, 2026, 10:43 AM IST

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड आज नहीं तो कब जारी करेगा 10वीं का रिजल्ट? जानें सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने क्या जानकारी दी

RBSE 10th Result 2026 (Image Credit: PTI)

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RBSE 10th Result 2026: अगर आप राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इस साल दसवीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आपको अपने रिजल्ट के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. पहले राजस्थान माध्यमिक बोर्ड यानी RBSE 20 मार्च को दसवीं बोर्ड का रिजल्ट जारी करने वाला था लेकिन राजस्थान बोर्ड के सचिव गजेंद्र सिंह राठौर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि यह रिजल्ट 20 मार्च को नहीं जारी होगा. लेकिन जल्द ही आरबीएसई 10वीं के नतीजे जारी करेगा. 

राजस्थान बोर्ड दसवीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov और rajasthan.gov.in पर अपनी मार्कशीट को देख और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट तैयार होने के बाद आरबीएसई 10वीं के रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगा. एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स इस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. 

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड दसवीं का रिजल्ट कैसे चेक और डाउनलोड करें?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1: ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
2: होमपेज पर मौजूद रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. 
3: अपना रोल नंबर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
4: आपका राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आपके कंप्यूटर  स्क्रीन पर दिखाई देगा.
5: अपनी मार्कशीट को डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव कर लें

इस साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 10,68,078 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इस सेशन के लिए 12 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक राज्यभर के 6,195 परीक्षा केंद्रों पर आरबीएसई ने कक्षा 10 की परीक्षा आयोजित की थी. यह परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से पेन-पेपर मोड में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक एक ही बैच में आयोजित की गई थी. बता दें स्टूडेंट्स को इस परीक्षा में पास होने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत मार्क्स लाने होंगे. अगर किसी स्टूडेंट को अपने RBSE राजस्थान बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसे सुधार के लिए तुरंत संबंधित बोर्ड अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

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