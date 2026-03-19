RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कल rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी करेगा 10वीं कक्षा का रिजल्ट? ऐसे कर पाएंगे चेक

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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड (RBSE) कल 20 मार्च को कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. जानें रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे फटाफट इसे डाउनलोड कर पाएंगे आप...
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कल 20 मार्च को कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. राजस्थान बोर्ड ने दसवीं की परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी तक आयोजित की थीं जिसके लिए इस साल कुल 10,68,078 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. रिजल्ट जारी होते ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा जिसपर क्लिक करके स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.
स्टूडेंट्स अपना राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट्स rajasthan.gov.in या rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- RBSE Class 10 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर सहित पूछे गए जरूरी डिटेल्स भरकर एंटर करें.
- आपका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें.
रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट्स एक या एक से अधिक विषयों में पास नहीं हो पाए हैं, वे राजस्थान बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठ सकते हैं. राजस्थान बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षाएं अगस्त 2026 में आयोजित होने वाली हैं.
राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होने के बाद बोर्ड ने कॉपियों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया लागू की थी. राज्य भर में कुल 66 कलेक्शन सेंटर बनाए गए थे. कॉपियां सेंट्रलाइज्ड सेंटर में चेक करवाई गईं और कुल 30,915 शिक्षकों ने कॉपियों की चेकिंग में भाग लिया. आरबीएसई के सचिव ने संकेत दिया है कि राजस्थान बोर्ड 2027 से कक्षा 10 के लिए साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रहा है. राज्य सरकार की मंजूरी मिलने पर ये परीक्षाएं फरवरी और मई में आयोजित की जा सकती हैं.
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