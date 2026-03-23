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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कब जारी करेगा हाईस्कूल के नतीजे? नोट कर लें डेट और टाइम

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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कब जारी करेगा हाईस्कूल के नतीजे? नोट कर लें डेट और टाइम

RBSE 10th Result 2026: आज राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी हो सकते हैं. जानें हाईस्कूल में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स चाहिए और पिछले पांच साल के पास परसेंट के ट्रेंड्स क्या कहते हैं...

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Jaya Pandey

Updated : Mar 23, 2026, 11:40 AM IST

RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड कब जारी करेगा हाईस्कूल के नतीजे? नोट कर लें डेट और टाइम

RBSE 10th Result 2026 (Image Credit: PTI)

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RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) आज राजस्थान बोर्ड 10वीं के नतीजे जारी कर सकता है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आज हाईस्कूल के नतीजे जारी होने की संभावना है. आरबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा . इस साल राजस्थान बोर्ड 2026 हाईस्कूल की परीक्षा में कुल 10,68,078 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. राजस्थान बोर्ड 10वीं की माध्यमिक परीक्षाएं राज्य भर के 6,195 केंद्रों पर आयोजित की गई थीं. 

RBSE 10th Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे राजस्थान बोर्ड दसवीं के नतीजे?

अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को राजस्थान बोर्ड माध्यमिक परीक्षा रिजल्ट 2026 लिंक पर जाना होगा और अपने रोल नंबर के साथ-साथ दूसरे डिटेल्स भी एंटर करने होंगे. इसके बाद आरबीएसई 10वीं बोर्ड का रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक राज्य भर में आयोजित की गई थीं . मूल्यांकन के लिए आरबीएसई ने लगभग 35,000 शिक्षकों को सेंट्रलाइज्ड चेकिंग सिस्टम में नियुक्त करने के लिए चुना था.

RBSE 10th Result 2026: अगले साल से दो बार होंगे हाईस्कूल एग्जाम?

राजस्थान बोर्ड के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और रिजल्ट तैयार किए जा रहे हैं. रिजल्ट का ऐलान भी जल्द ही होने की उम्मीद है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSER) अपनी परीक्षा आयोजित करने के तरीके में बदलाव करने की योजना बना रहा है. प्रस्तावित मॉडल के तहत राजस्थान बोर्ड साल में दो बार 10वीं की परीक्षा आयोजित करेगा. पहली मुख्य परीक्षा फरवरी-मार्च में और दूसरी परीक्षा उसी शैक्षणिक वर्ष के मई-जून में आयोजित की जाएगी. यह प्रस्ताव राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक इसे औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है.

RBSE 10th Result 2026: पास होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी?

आरबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक विषय में और कुल मिलाकर कम से कम 33% मार्क्स हासिल करने होंगे. जो स्टूडेंट्स एक या दो विषयों में फेल हो जाते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है.

पिछले कुछ वर्षों में RBSE कक्षा 10 के पासिंग परसेंट में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. साल 2024 में पास परसेंट 93.04 प्रतिशत रहा, जो 2023 के 90.49 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था. 2022 में यह आंकड़ा 82.89 प्रतिशत था, जबकि 2021 में महामारी के दौरान अपनाए गए वैकल्पिक मूल्याकंन तरीकों के कारण पास परसेंट में बढ़ोतरी हुई थी और यह 99.56 प्रतिशत तक पहुंच गया. इससे पहले पास परसेंट अपेक्षाकृत कम था, जो 2020 में 80.63 प्रतिशत, 2019 में 79.9 प्रतिशत और 2018 में 79.86 प्रतिशत था.

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