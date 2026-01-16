FacebookTwitterYoutubeInstagram
कौन हैं Najmul Islam? जिनकी वजह से बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने की हड़ताल, अब BCB ने कर दी छुट्टी

RBI में 10वीं पास के लिए बंपर भर्तियां लेकिन ग्रेजुएट्स रहें दूर, हर महीने ₹46,029 तक मिलेगी सैलरी

Mumbai BMC BJP Winners List: मुंबई महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी से कौन जीता कौन हारा? देखिए पूरी लिस्ट

Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज

धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर

Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age

एजुकेशन

एजुकेशन

RBI में 10वीं पास के लिए बंपर भर्तियां लेकिन ग्रेजुएट्स रहें दूर, हर महीने ₹46,029 तक मिलेगी सैलरी

अगर आप 10वीं पास हैं और बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं. जानें डिटेल्स....

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 16, 2026, 03:22 PM IST

RBI में 10वीं पास के लिए बंपर भर्तियां लेकिन ग्रेजुएट्स रहें दूर, हर महीने ₹46,029 तक मिलेगी सैलरी

RBI Office Attendant Recruitment 2026

अगर आप 10वीं पास हैं और बैंक में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिस अटेंडेंट के पदों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं. योग्य उम्मीदवार आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 572 पदों को भरा जाना है.

ऑफिस अटेंडेंट के इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जनवरी से शुरू हो चुका है और इसका फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 4 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है. इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को होने वाला है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से 10वीं यानी मैट्रिक की परीक्षा पास होनी जरूरी है जो भर्ती कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता हो. यह योग्यता संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए. सिर्फ अंडरग्रेजुएट उम्मीदवार ही इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. ग्रेजुएट हो चुके या हायर डिग्री की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार यह फॉर्म नहीं भर सकते.

आवेदकों की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. केवल वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 2001 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं हुआ हो.

कैसे होगा सिलेक्शन?

चयन प्रक्रिया में एक ऑनलाइन परीक्षा और उसके बाद भाषा प्रवीणता परीक्षा शामिल होगी. ऑनलाइन परीक्षा में कुल 120 नंबरों के 120 सवाल होंगे और यह 90 मिनट की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी. ऑनलाइन परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को भाषा प्रवीणता परीक्षा में शामिल होना होगा. यह परीक्षा योग्यता निर्धारण के लिए होगी और राज्य की आधिकारिक या स्थानीय भाषा में आयोजित की जाएगी.

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 450 रुपये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और पूर्व सैनिक कैटिगरी के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी है. आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट का उपयोग करके किया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार भारतीय रिज़र्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदकों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए. भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, उम्मीदवारों को आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना चाहिए.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक

ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

