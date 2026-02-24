RBI Office Attendant Admit Card 2026: आरबीआई ने जारी किया ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड, इस लिंक से डाउनलोड करें कॉल लेटर

RBI ने ऑफिस असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in परएडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

RBI Office Attendant Admit Card 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर ऑफिस अटेंडेंट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. 572 ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है. रजिस्टर्ड उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना चाहिए. भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

हॉल टिकट में परीक्षा की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, जगह और उम्मीदवार की जानकारी जैसी अहम डिटेल्स शामिल होंगे. परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को प्रिंटेड एडमिट कार्ड और वैलिड फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है.

RBI Office Attendant Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-

- अपना ब्राउज़र खोलें और www.rbi.org.in पर जाएं.

- नीचे स्क्रॉल करें और Recruitment-related announcements पर क्लिक करें.

- current vacancies के अंतर्गत Call Letter ढूंढें और उस पर क्लिक करें.

- ऑफिस अटेंडेंट एडमिट कार्ड 2026 के लिए लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड एंटर करें.

- अपना एडमिट कार्ड देखने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.

- पीडीएफ डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट ले लें और परीक्षा के लिए कम से कम दो कॉपी रख लें.

आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

आपको परीक्षा हॉल में प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य है.

RBI Office Attendant Admit Card 2026: आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एडमिट कार्ड पर क्या-क्या है?

एडमिट कार्ड में अहम डिटेल्स शामिल हैं जिन्हें प्रत्येक उम्मीदवार को ध्यानपूर्वक चेक करना चाहिए. इसमें उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर, परीक्षा की तिथि और समय, परीक्षा केंद्र का पता और पहुंचने का समय, उम्मीदवार की तस्वीर और हस्ताक्षर और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करते ही सभी जानकारी की पुष्टि कर लेनी चाहिए. अगर कोई गड़बड़ी हो तो उन्हें तुरंत आरबीआई अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

RBI Office Attendant Admit Card 2026: परीक्षा से जुड़ी डिटेल्स और निर्देश

ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय से काफी पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं. प्रिंटेड एडमिट कार्ड और आधार, पैन, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे वैलिड फोटो आईडी कार्ड के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई भी बैन वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से