RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड B का एडमिट कार्ड, opportunities.rbi.org.in से ऐसे करें डाउनलोड

एजुकेशन
RBI Grade B Admit Card 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड 'बी' फेज-I परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...
RBI Grade B Admit Card 2025: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रेड 'बी' फेज-I परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जनरल DEPR (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च) और DSIM (डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट) की रिक्रूटमेंट परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.
अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि जैसे डिटेल्स एंटर करने होंगे. जनरल कैडर के लिए फेज 1 परीक्षा 18 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है. डीईपीआर और डीएसआईएम फेज-I परीक्षाएं 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएंगी. इस भर्ती अभियान के माध्यम से RBI का लक्ष्य ग्रेड 'बी' अधिकारियों के 120 खाली पदों को भरना है. कुल पदों में से 83 वैकेंसी जनरल कैडर, 17 डीईपीआर में और 20 डीएसआईएम में हैं जिनमें बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल हैं.
उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं.
- होम पेज पर वर्तमान वैकेंसी सेक्शन पर जाएं और कॉल लेटर पर क्लिक करें.
- आवश्यकतानुसार जनरल, डीईपीआर या डीएसआईएम कैडर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के लिए अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करें और सबमिट करें.
- अपनी स्क्रीन पर दिख रहे एडमिट कार्ड को चेक करें.
- आगे उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट डाउनलोड कर लें और अपने पास रख लें.
अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है.
