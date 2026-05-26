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RBI Assistant Result 2026: आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, 8,171 कैंडिडेट्स मेन्स के लिए सिलेक्ट

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RBI Assistant Result 2026: आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, 8,171 कैंडिडेट्स मेन्स के लिए सिलेक्ट

RBI Assistant Result 2026: आरबीआई ने 11, 13 और 30 अप्रैल को आयोजित हुई आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट चेक करें नतीजे...

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Jaya Pandey

Updated : May 26, 2026, 10:42 AM IST

RBI Assistant Result 2026: आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, 8,171 कैंडिडेट्स मेन्स के लिए सिलेक्ट

RBI Assistant Prelims Result 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

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RBI Assistant Result 2026: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11, 13 और 30 अप्रैल को आयोजित हुई आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यह रिजल्ट देखने के लिए उन्हें अपने रोल मंबर की जरूरत होगी और वे पीडीएफ फॉर्मेट में इसे चेक कर पाएंगे. जिन कैंडिडेट्स ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, वे अब 7 जून को होने वाली मेन्स एग्जाम में शामिल होंगे. आरबीआई असिस्टेंट मेन्स एग्जाम 2026 के लिए कुल 8,171 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

आरबीआई ने मेन्स एग्जाम के डिटेल्स भी जारी कर दिए हैं. आरबीआई ने बताया कि मेन्स एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन ही होगा और केवल प्रीलिम्स परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के लिए ही इसे आयोजित किया जाएगा. मेन्स एग्जाम के लिए अलग से कॉल लेटर जल्द ही आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे. इसमें परीक्षा की जगह और समय जैसे डिटेल्स दिए गए होंगे. आरबीआई ने यह भी पुष्टि की है कि शारीरिक अक्षमताओं के कारण लेखक, क्षतिपूर्ति समय या दूसरे तरह की मदद की जरूरत वाले उम्मीदवारों के लिए इन्फॉर्मेशन बुकलेट और निर्देश ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे.

RBI Assistant Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- आरबीआई की ऑफिशियल  वेबसाइट पर जाएं.
- Current Vacancy वाले सेक्शन पर जाएं और रिजल्ट चुनें.
- आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के रिजल्ट के लिए लिंक पर क्लिक करें.
- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें.
- Ctrl + F का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर खोजें.
- इस डॉक्यूमेंट्स को सेव करके अपने पास रख लें.

RBI Assistant Prelims Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

RBI Assistant Result 2026: आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 के बाद आगे क्या होगा?

आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम पास कर चुके उम्मीदवारों को अब मेन्स एग्जाम की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए. यह चरण अंतिम चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है. उम्मीदवारों को रीजनिंग, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस में अपनी तैयारी मजबूत करने की सलाह दी जाती है. करेंट अफेयर्स का रिवीजन करें और मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहिए.

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