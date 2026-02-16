RBI Assistant Notification 2026: आरबीआई में असिस्टेंट के बंपर पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितनी मिलेगी सैलरी

आरबीआई ने 650 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इसकी भर्ती प्रक्रिया देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी. जानें डिटेल्स...

RBI Assistant Notification 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए बढ़िया मौका लाया है. दरअसल आरबीआई ने 650 असिस्टेंट के पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इसकी भर्ती प्रक्रिया देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी. पात्र उम्मीदवार केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट www.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

RBI Assistant Notification 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख: 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026

एग्जाम फीस का भुगतान (ऑनलाइन): 16 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा (संभावित): 11 अप्रैल 2026

ऑनलाइन मुख्य परीक्षा (संभावित): 7 जून 2026

आरबीआई ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर परीक्षा की तारीखों में बदलाव करने का अधिकार वह अपने पास रखता है. आरबीआई के विभिन्न कार्यालयों जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर और लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में कुल 650 असिस्टेंट पदों की घोषणा की गई है. बैंक जरूरत के मुताबिक पदों की संख्या बढ़ा या घटा सकता है.



RBI Assistant Notification 2026: पात्रता मापदंड

नागरिकता

आवेदक को भारत या नेपाल या भूटान का नागरिक या तिब्बती शरणार्थी होना जरूरी है जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो या भारतीय मूल का व्यक्ति जो निर्दिष्ट देशों से भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए आया हो. इसके अलावा उनके पास भारत सरकार की जारी पात्रता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए.

आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 2 फरवरी 1998 और 1 फरवरी 2006 से की जाएगी. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष, दिव्यांगजन को 10-15 वर्ष (कैटिगरी के अनुसार, पूर्व सैनिक सेवा नियमों के अनुसार, विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को 35-40 वर्ष तक (कैटिगरी के अनुसार), अनुभवी आरबीआई कर्मचारी को सेवा के वर्षों के बराबर(अधिकतम 3 वर्ष) छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन पास) होनी चाहिए. कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान भी होना चाहिए. आवेदन किए गए राज्य/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता (पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना) होनी चाहिए. पूर्व सैनिकों के पास कम से कम 15 साल की रक्षा सेवा के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए.

RBI Assistant Notification 2026: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन उन्हें कई चरणों में परखकर किया जाएगा. इसमें प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और लैंग्वेज एफिसिएंशी टेस्ट शामिल हैं. ध्यान रखें संबंधित राज्य की आधिकारिक/स्थानीय भाषा में प्रवीण न होने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

RBI Assistant Notification 2026: सैलरी

आरबीआई असिस्टेंट के पद पर हर महीने 58,514/- की ग्रॉस सैलरी दी जाएगी जिसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपन्सेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस शामिल होंगे. अगर कर्मचारी सरकारी अपार्टमेंट भी नहीं रह रहा तो उन्हें 15% हाउस अलाउंस भी दिया जाएगा.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने की सलाह दी जाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से