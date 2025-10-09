Add DNA as a Preferred Source
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी

RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल

IND-W vs SA-W: साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरी तरह फ्लॉप हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, 103 रनों के स्कोर पर गंवाए 6 विकेट

बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

'जो हुआ वो मेरे लिए सन्न...', जूता फेंकने वाली घटना पर बोले CJI गवई, आरोपी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द

Premanand Maharaj: कौन हैं वो महाराज, जिनके लिए बेहद बीमार होने पर भी प्रेमानंद महाराज ने किया दंडवत प्रणाम

क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?

Rashifal 10 October 2025: ​कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

​कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार

Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार

बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस

कोन पकड़ना नहीं आता फिर भी लगा लेंगे ये सुंदर मेहंदी डिजाइन्स, पिया के दिल पर भी छोड़ देगा प्यार का छाप

Premanand Maharaj Ji Health Update: प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी हुई, जिससे उनका चेहरा हो गया लाल और सूज गई आंखें!

एजुकेशन

RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल

RAS Mains Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

जया पाण्डेय

Updated : Oct 09, 2025, 06:14 PM IST

RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल

RAS Mains Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आरपीएससी ने 17 और 18 जून को दो शिफ्ट में यह परीक्षा आयोजित की थी. 

2,400 से अधिक उम्मीदवार सफल

आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक आरपीएससी आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 में कुल 2,461 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. ये उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे. यह परीक्षा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 का हिस्सा है. आरपीएससी ने पहले प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए लगभग 3.75 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 21,539 को प्रीलिम्स परीक्षा में पास किया था. प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 6.75 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था.

RAS Mains Result 2025: कैसे करें डाउनलोड? 

उम्मीदवार ऑफिशियल आरपीएससी वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर News and Events सेक्शन पर जाएं.
-'RPSC RAS ​​mains result 2025' पर क्लिक करें. अब रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में खुलेगा. 
- रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर चेक करें.

RAS Mains Result 2025 देखने का डायरेक्ट लिंक

Read More

