RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल

RAS Mains Result 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आरपीएससी ने 17 और 18 जून को दो शिफ्ट में यह परीक्षा आयोजित की थी.

2,400 से अधिक उम्मीदवार सफल

आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक आरपीएससी आरएएस मुख्य परीक्षा 2025 में कुल 2,461 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है. ये उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे. यह परीक्षा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 का हिस्सा है. आरपीएससी ने पहले प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए लगभग 3.75 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 21,539 को प्रीलिम्स परीक्षा में पास किया था. प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 6.75 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था.

RAS Mains Result 2025: कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार ऑफिशियल आरपीएससी वेबसाइट से रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर News and Events सेक्शन पर जाएं.

-'RPSC RAS ​​mains result 2025' पर क्लिक करें. अब रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में खुलेगा.

- रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर चेक करें.

RAS Mains Result 2025 देखने का डायरेक्ट लिंक

