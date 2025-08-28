Rajasthan SI Paper Leak: राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द की सब इंस्पेक्टर 2021 की भर्ती, 859 पदों पर होना था सिलेक्शन

राजस्थान हाई कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है. यह परीक्षा पिछले साल से ही कानूनी जांच के दायरे में थी, जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

राजस्थान हाई कोर्ट ने 859 पदों के लिए आयोजित सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार यह फैसला पेपर लीक कांड के मद्देनजर आया है जिसने भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लगा दिया था.

यह परीक्षा पिछले साल से ही कानूनी जांच के दायरे में थी, जब 13 अगस्त को इसे रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थीं. न्यायमूर्ति समीर जैन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सरकार ने अनियमितताओं को स्वीकार किया

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना कि अनियमितताएं पाई गई हैं, लेकिन यह भी कहा कि केवल 68 उम्मीदवारों को ही इसका जिम्मेदार पाया गया है. भास्कर इंग्लिश की रिपोर्ट के अनुसार इनमें 54 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार उम्मीदवार शामिल थे. सरकार ने तर्क दिया कि पहचाने गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जबकि बाकी भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है.

पहले से चयनित अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा रद्द करने का विरोध किया. उनका तर्क था कि उन्होंने निष्पक्ष परीक्षा दी थी और कुछ ने तो प्रशिक्षु उपनिरीक्षक के रूप में शामिल होने के लिए दूसरी सरकारी सेवाओं से भी इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया रद्द करना उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने योग्यता के आधार पर परीक्षा पास की थी.

इन दलीलों के बावजूद हाई कोर्ट ने पेपर लीक की गंभीरता का हवाला देते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का फैसला सुनाया है. इस आदेश का असर अब उन सैकड़ों उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो इस भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.