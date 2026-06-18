Rajasthan SET Notification 2026: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पहली सीढ़ी, जानें आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और फीस की पूरी जानकारी

Rajasthan SET 2026:राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहली सीढ़ी यानी SET 2026 का फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फटाफट भरें ये फॉर्म, जानें सभी जरूरी योग्यताएं...

राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए फटाफट भरें SET का फॉर्म

राजस्थान SET 2026 के लिए 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

6 सितंबर को होगी राजस्थान SET 2026 की परीक्षा

राजस्थान SET का फॉर्म भरने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी

Rajasthan SET 2026: अगर आप राजस्थान की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. कोटा यूनिवर्सिटी ने राजस्थान SET 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार 15 जुलाई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. राजस्थान SET यानी स्टेट एलिजिबिटी टेस्ट राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा.

Rajasthan SET 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

राजस्थान SET के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को यूजीसी से मान्यता मिले हुए संस्थान से मास्टर या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के पास यह फॉर्म भरने के लिए पीजी में 55% और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर)/एससी /एसटी /पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के पास पोस्टग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए. जो उम्मीदवार अपने पोस्टग्रेजुएशन के आखिरी साल में हैं और अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, पात्र होने के लिए उन्हें राजस्थान SET का रिजल्ट जारी होने की तारीख से दो साल के अंदर जरूरी योग्यता पूरी करनी होगी. इसके लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है.

Rajasthan SET 2026: एग्जाम पैटर्न क्या है?

राजस्थान SET में दो पेपर होते हैं. पहले पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं. इसमें 100 नंबरों के 50 सवाल होते हैं. पेपर 2 में उम्मीदवारों के चुने हुए विषय से सवाल पूछे जाते हैं. इसमें 200 नंबर के 100 सवाल होते हैं. दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता और इस परीक्षा की अवधि 3 घंटों की होती है. हर सही सवाल पर उम्मीदवार को 2 नंबर मिलते हैं. इस परीक्षा में किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती. उम्मीदवार बिना नंबर कटने की चिंता किए ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व कर सकते हैं.

Rajasthan SET 2026: एप्लीकेशन फीस कितनी है?

राजस्थान SET का फॉर्म भरने के लिए सामान्य, SBC/OBC(क्रीमी लेयर) और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये हैं. राजस्थान के EWS, SBC/OBC (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए यह शुल्क 1200 रुपये हैं. वहीं राजस्थान के SC/ST और दिव्यांग कैटिगरी के लिए यह शुल्क 750 रुपये है.

Rajasthan SET 2026: कैसे कर पाएंगे राजस्थान SET के लिए अप्लाई?

उम्मीदवार राजस्थान SET के लिए आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट uok.ac.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर Rajasthan SET 2026 के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.

- राजस्थान सिंगल साइन-ऑन(SSO) पोर्टल पर लॉगइन करें.

- अपने पर्सनल, एकेडमिक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.

- एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें.

Rajasthan SET 2026 का फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक

राजस्थान SET सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने साल की होती है?

एक बार अगर आपने राजस्थान SET का एग्जाम पास कर लिया तो इसका सर्टिफिकेट जिंदगीभर वैलिड रहता है. लेकिन उम्मीदवारों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह सर्टिफिकेट सिर्फ राजस्थान में ही वैलिड होता है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा को क्वॉलिफाई करते हैं, वे राज्य की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के पात्र होते हैं.