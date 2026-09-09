Rajasthan SET Admit Card 2026 कोटा यूनिवर्सिटी ने किया जारी, recruitment.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें डाउनलोड

Rajasthan SET Admit Card 2026: राजस्थान स्टेट एलिजिबिलटी टेस्ट (SET) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. जो कैंडिडेट्स 13 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे बताए गए लिंक से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं...

Rajasthan SET Admit Card 2026: कोटा यूनिवर्सिटी ने राजस्थान स्टेट एलिजिबिलटी टेस्ट (SET) का एडमिट कार्ड उन उम्मीदवारों के लिए जारी कर दिया है, जिन्होंने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवा लिया था. एडमिट कार्ड का लिंक ऑफिशियल राजस्थान भर्ती पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर मौजूद है और उम्मीदवार यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

राजस्थान SET की परीक्षा 13 सितंबर को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी. यह परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी. SET राजस्थान के विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है.

Rajasthan SET Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें राजस्थान SET का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना राजस्थान SET का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले राजस्थान भर्ती पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर मौजूद Admit Card के सेक्शन में जाएं.

- अब आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे और आपको यहां STATE ELIGIBILITY TEST (SET) - 2026 (UNIVERSITY OF KOTA) का लिंक दिखाई देगा. इसके सामने Get Admit Card का टैब दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.

- यहां आपको एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर करके Get Admit Card पर क्लिक करना होगा.

- अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर राजस्थान SET का एडमिट कार्ड दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

Rajasthan SET Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एडमिट कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसे उन्हें परीक्षा के दिन एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए अपने साथ ले जाना होगा. इसके साथ ही उम्मीदवारों को एक वैलिड आईडी प्रूफ भी ले जानी होगी. एक बार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को इसमें दिए गए सभी डिटेल्स को चेक करने की सलाह दी जाती है. अगर इसमें कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो उम्मीदवारों को एग्जाम अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए और इसे ठीक करवाना चाहिए.