Rajasthan RTE Lottery Result 2026: राजस्थान आरटीई लॉटरी रिजल्ट जारी, यहां चेक करें आपके बच्चे को किस स्कूल में मिलेगा एडमिशन

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन (RTE) 2026-27 का लॉटरी रिजल्ट जारी कर दिया गया है. पैरेंट्स अब ऑफिशियल आरटीई पोर्टल RAJPSP (rajpsp.nic.in) पर जाकर अलॉटमेंट का रिजल्ट देख सकते हैं. इस साल शिक्षा विभाग को प्राइवेट स्कूलों में बिना शुल्क एडमिशन के लिए कुल 19,92,357 एप्लीकेशन मिले थे. इनमें से 6,25,146 बच्चों को लॉटरी में शामिल किया गया था जिनमें 3,29,165 लड़के, 2,95,970 लड़कियां और 11 थर्ड जेंडर स्टूडेंट्स शामिल थे.

लॉटरी के माध्यम से आवेदकों के भरे गए स्कूलों की वरीयता के आधार पर एडमिशन निर्धारित किया जाता है. ऐसे में बच्चों को चयनित स्कूलों में उनकी वरीयता रैंकिंग के अनुसार सीटें आवंटित की जाएंगी.

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: राजस्थान स्कूल लॉटरी सिस्टम

राजस्थान शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लॉटरी का आयोजन करता है. इस साल लॉटरी में 33,137 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं जिससे हजारों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पाली से लॉटरी का शुभारंभ किया जिससे राज्य भर के हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला हुआ.

अब अभिभावकों को निर्धारित फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हुए 16 मार्च 2026 तक आवंटित स्कूलों में रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

अभिभावक स्कूल लॉगिन के माध्यम से या ऑनलाइन आवेदन डिटेल्स एंटर करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट rajpsp.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर School Admission Status या Lottery Result-School-Wise के लिंक पर क्लिक करें.

- By School Location को सिलेक्ट करें.

- अपने डिटेल्स भरें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को एंटर करें.

- चयनित स्कूल का लॉटरी रिजल्ट देखने और अपने बच्चे का नाम या एप्लीकेशन नंबर खोजने के लिए Search या View पर क्लिक करें.

Rajasthan RTE Lottery Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: एडमिशन की अहम तारीखें

आरटीई ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 20 फरवरी 2026

आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख: 10 मार्च 2026

लॉटरी रिजल्ट की घोषणा की तारीख: 12 मार्च 2026

स्कूल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: 17-25 मार्च 2026

नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत: 1 अप्रैल 2026

आरटीई लॉटरी सिस्टम केंद्रीकृत सीट आवंटन सुनिश्चित करती है जिससे अभिभावकों को प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन आसानी से सुरक्षित करने में मदद मिलती है. 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र के साथ आरटीई के तहत आवंटित सीटें हासिल करने वाले स्टूडेंट्स बिना किसी दिक्कत के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं.

