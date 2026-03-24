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Jaya Pandey

Updated : Mar 24, 2026, 01:13 PM IST

RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने जारी किया 5वीं-8वीं का रिजल्ट, पांचवीं में 97.75% और आठवीं में 97.01% स्टूडेंट्स हुए पास

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RBSE 5th 8th Result 2026: राजस्थान बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. अब स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. अपना रिजल्ट देखने के लिए उन्हें अपने लॉगइन डिटेल्स की जरूरत होगी. रिजल्ट में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल स्कोर, पासिंग स्टेटस जैसी डिटेल्स शामिल होंगी. इस साल राजस्थान बोर्ड पांचवीं कक्षा में 97.75 प्रतिशत और आठवीं कक्षा में 97.01 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए.

RBSE 5th 8th Result 2026: किन वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे रिजल्ट?

एक बार पांचवीं और आठवीं का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताई गई वेबसाइट्स पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं- 
- rajshaladarpan.rajasthan.gov.in
- rajpsp.nic.in

RBSE 5th 8th Result 2026: कैसे चेक करें रिजल्ट?

RBSE कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे चेक कर सकते हैं-
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- Class 5 or Class 8 result 2026 link पर क्लिक करें.
- रोल नंबर / जिला / स्कूल के डिटेल्स एंटर करें और स्कोरकार्ड चेक करें.
- अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

RBSE 5th 8th Result 2026: स्कोरकार्ड में क्या-क्या शामिल होगा?

ऑनलाइन मार्कशीट में परीक्षा में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से जुड़े अहम डिटेल्स शामिल होंगे. इसमें स्टूडेंट के नाम और रोल नंबर, हर पेपर में मिले मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेड या क्वॉलिफाइंग स्टेटस (पास या फेल) की जानकारी दी गई होगी. स्टूडेंट्स को अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए.

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