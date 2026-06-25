Rajasthan PTET Result 2026: VMOU ने जारी किया राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट, जानें कब से शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस

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PTET Result 2026: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने PTET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ptetvmoukota2026.in के नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक पर फटाफट चेक करें नतीजे...
PTET Result 2026: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी PTET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार 14 जून को हुए इस एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट चेक करने के लिए उन्हें अपने रोल नंबर और दूसरे जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल की जरूरत होगी.
उम्मीदवार अपना राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Result P.T.E.T 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- यहां रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड एंटर करें Proceed करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.
PTET Result 2026: राजस्थान पीटीईटी रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक
यूनिवर्सिटी ने दो साल के बीएड और चार साल के इंटीग्रेटेड बीएबीएड और बीएससी बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए 14 जून को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित करवाई थी. यूनिवर्सिटी ने 16 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और 17 से 19 जून तक आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का विंडो खोला था. सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने इन आपत्तियों की समीक्षा की जिसके बाद अब रिजल्ट जारी किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसे वेरिफाई जरूर कर लें.
जिन उम्मीदवारों ने यह एंट्रेंस एग्जाम पास किया है, वे अब एडमिशन और सीट अलॉटमेंट के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे. वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन की तारीखें और एडमिशन से जुड़े सारे डिटेल्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही जारी करे. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.