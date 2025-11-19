Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

राजस्थान पुलिस विभाग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें कैसे पीडीएफ में चेक करें अपना रोल नंबर...

Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस विभाग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब विभाग की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. अधिकारियों ने जिलेवार सिलेक्शन लिस्ट भी जारी किया है जिससे उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में अपनी योग्यता की स्थिति को चेक कर सकेंगे.

Rajasthan Police Constable Result 2025: कब हुई थीं परीक्षाएं?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर को राज्य के कई जिलों में आयोजित की गई थी. इससे पहले विभाग ने दूरसंचार कांस्टेबल (चालक) और दूरसंचार सामान्य ड्यूटी पदों के लिए रिजल्ट भी जारी किए थे.

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है जिससे उम्मीदवार आसानी से रोल नंबर चेक और वेरिफाई कर सकते हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी के अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम सहित कई चरण शामिल हैं. लिखित परीक्षा में चुने गए उम्मीदवार अब विभाग के कार्यक्रम के अनुसार अगले चरण में आगे बढ़ेंगे.

Rajasthan Police Constable Result 2025: कैसे करें चेक?

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं.

- Rajasthan Police Result 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- अगले विंडो में अपने पूछे गए डिटेल्स भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें. अब जिला वार मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजिए.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेरिफिकेशन प्रोसेस, मेडिकल टेस्ट की तारीखों और विभाग की जारी नोटिफिकेशन के बारे में आगे की जानकारी के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहें.

