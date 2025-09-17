Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी, police.rajasthan.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

पाकिस्तान ने एशिया कप का किया बहिष्कार, PCB ने टीम को वापस होटल बुलाया, आज UAE से होना था मैच
एजुकेशन
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की आंसर की जारी हो चुकी है, जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं...
Rajasthan Police Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं. उम्मीदवारों को आंसर की पीडीएफ के फॉर्मेट में दिखाई देती.
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 10 हजार पदों के लिए भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी. बोर्ड ने कहा है कि अगर उम्मीदवारों को आंसर की में कोई गलती नजर आती है तो वे निर्धारित प्रक्रिया के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. उम्मीदवार ध्यान रखें कि भर्ती बोर्ड ने इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी निर्धारण किया था. हर गलत उत्तर पर 0.25 नंबर काटे जाएंगे जबकि हर सही जवाब पर 1 नंबर दिया जाएगा.
उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर Police Bulletin सेक्शन में जाएं और 'कॉन्स्टेबल भर्ती-2025 की 13, 14/09/2025 की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी' के लिंक पर क्लिक करें.
- अपनी परीक्षा की शिफ्ट और पेपर सेट (A/B/C/D) को सिलेक्ट करें.
- अब ऑफिशियल आंसर की आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पीडीएफ के फॉर्मेट में खुलेगी.
- अपने जवाब को मिलाएं और जरूरत पड़ने पर आंसर की को डाउनलोड और प्रिंट कर लें.
यहां क्लिक करके भी उम्मीदवार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं.
