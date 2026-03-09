Rajasthan Home Guard 2026: राजस्थान होमगार्ड के फिजिकल टेस्ट के शेड्यूल का ऐलान, जानें 16 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा के डिटेल्स

Rajasthan Home Guard 2026: राजस्थान के होमगार्ड डिपार्टमेंट ने राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2026 के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (PET) के तारीखों का ऐलान कर दिया है. जानें डिटेल्स...

Rajasthan Home Guard 2026: राजस्थान के होमगार्ड डिपार्टमेंट ने राजस्थान होम गार्ड भर्ती 2026 के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (PET) के तारीखों का ऐलान कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने होमगार्ड के पदों के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर डेटशीट को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य राजस्थान के विभिन्न जिलों में होम गार्ड के लगभग 3,842 पदों को भरना है.

राजस्थान होमगार्ड के फिजिकल टेस्ट 16 मार्च 2026 से शुरू होगा. फिजिकल टेस्ट जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर और सीकर जैसे शहरों के जिला ट्रेनिंग सेंटर और बटालियनों में आयोजित किए जाएंगे. जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे सिलेक्शन प्रोसेस के अगले चरण में PST और PET परीक्षाओं में शामिल होंगे.

Rajasthan Home Guard 2026: चयन प्रक्रिया में आगे क्या होगा?

राजस्थान होमगार्ड भर्ती में चार प्रमुख चरण शामिल होंगे. इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट, अगर लागू हो तो विशेष योग्यताओं के लिए मार्क्स या सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं. पीएसटी में पात्रता मानदंडों के अनुसार उम्मीदवारों के शारीरिक माप जैसे कि ऊंचाई और छाती की जांच की जाएगी. पीईटी में उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का आकलन दौड़ सहित सहनशक्ति वाली गतिविधियों के जरिए किया जाएगा. भर्ती से जुड़ी गाइडलाइंस के मुताबिक मेरिट लिस्ट कुल 45 नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी. इनमें से 25 नंबर शारीरिक परीक्षा के लिए होंगे जबकि विशेष योग्यताओं या संबंधित सर्टिफिकेट के लिए अधिकतम 20 नंबर दिए जा सकते हैं.

Rajasthan Home Guard 2026: कैसे चेक करें डेटशीट?

फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट का शेड्यूल चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट home.rajasthan.gov.in पर जाएं.

- Latest Updates या Recruitment Section पर जाएं.

- Rajasthan Home Guard PET/PST Schedule 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने जिले, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सेंटर की जानकारी को चेक करें.

Rajasthan Home Guard 2026: एडमिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स

शारीरिक परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. एडमिट कार्ड शारीरिक परीक्षा शुरू होने से लगभग एक सप्ताह पहले जारी होने की उम्मीद है. आवेदकों को एडमिट कार्ड के साथ वैलिड आईटी कार्ड भी परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एडमिट कार्ड, डिस्ट्रिक्ट वाइज शेड्यूल और आगे के निर्देशों के बारे में अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से