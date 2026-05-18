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Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया ड्राइवर एग्जाम का रिजल्ट, यहां चेक करें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर

राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया ड्राइवर स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट, यहां चेक करें कट-ऑफ और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर

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Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया ड्राइवर एग्जाम का रिजल्ट, यहां चेक करें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर

Rajasthan High Court Vacancy 2026: राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर ने ड्राइवर और चौफर भर्ती के लिए हुई स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर चेक करें आप सिलेक्ट हुए या नहीं...

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Jaya Pandey

Updated : May 18, 2026, 11:11 AM IST

Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया ड्राइवर एग्जाम का रिजल्ट, यहां चेक करें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर

Rajasthan High Court Driver Result 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

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Rajasthan High Court Vacancy 2026: राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर ने ड्राइवर और चौफर भर्ती के लिए हुई स्क्रीनिंग परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अपने रोल नंबर के मुताबिक ऑफिशियल वेबसाइट  hcraj.nic.in पर  चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट चेक कर सकते हैं.  राजस्थान हाई कोर्ट और RSLSA में चौफर पदों के लिए, साथ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डीएलएसए में ड्राइवर पदों के लिए भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी. जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल रिजल्ट पीडीएफ में दिखाई देगा, वे एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के लिए अर्हता हासिल कर चुके हैं. 

 Rajasthan High Court Vacancy 2026: कैसे चेक करें राजस्थान हाई कोर्ड ड्राइवर स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट? 

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर रिजल्ट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा-
- सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाएं.
- इसके बाद होमपेज पर Recruitment सेक्शन में जाकर Driver Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें.

Rajasthan High Court Driver Result 2026 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

Rajasthan High Court Vacancy 2026: स्क्रीनिंग टेस्ट का कट-ऑफ मार्क्स

राजस्थान हाई कोर्ट ने कैटिगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं. ड्राइवर की पोस्ट के लिए प्रतापगढ़ स्थित टीएसपी में जनरल कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ मार्क्स 52 और एसटी उम्मीदवारों के लिए 48 मार्क्स निर्धारित किए थे. बांसवाड़ा स्थित टीएसपी में जनरल कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 52 था, जबकि डूंगरपुर स्थित टीएसपी में जनरल कैटिगरी के लिए 55 नंबर निर्धारित किए गए थे. ड्राइवर पदों के लिए गैर-टीएसपी कैटिगरी में जनरल उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ नंबर 78, अनुसूचित जाति के लिए 75, अनुसूचित जनजाति के लिए 72 और MBC-NCL वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 77 थे.

चौफर भर्ती के लिए भी राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से कटऑफ मार्क्स जारी किए गए थे. इसके लिए सामान्य पुरुष वर्ग का कट-ऑफ 76 था, जबकि सामान्य महिला उम्मीदवारों के लिए 49 नंबर जरूरी थे. सामान्य वर्ग के पूर्व सैनिकों के लिए कट-ऑफ 60 था. आरक्षित कैटिगरी में अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 69 अंक और अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों के लिए 47 अंक निर्धारित किए गए. अनुसूचित जनजाति (एसटी) कैटिगरी के लिए कट-ऑफ 67 नंबर था, जबकि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 73 नंबर चाहिए थे. OBC/MBC-NCLके पुरुष उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 74 अंक और महिला उम्मीदवारों के लिए 45 अंक निर्धारित किए गए. MBC-NCL के लिए कट-ऑफ 72 नंबर निर्धारित किया गया था. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट चेक करने की सलाह दी जाती है.

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