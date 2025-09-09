Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

राज-कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, लुकआउट नोटिस जारी, 15 सितंबर को होगी राज कुंद्रा से पूछताछ

दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 

Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा

भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan Police Constable Exam 2025 Admit Card: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया है, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के इस डायरेक्ट लिंक से इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 09, 2025, 11:42 AM IST

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan Police Exam City Slip 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस विभाग ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे अपनी एसएसओ आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. 

ध्यान रहे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी किए जाएंगे. ऑफिशियल प्रोग्राम के अनुसार एडमिट कार्ड 11 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को ऑफ़लाइन मोड में ओएमआर फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी.

सिटी इंटीमेशन स्लिप की मदद से उम्मीदवार खुद को आवंटित परीक्षा के शहर के बारे में जान पाएंगे और समय से ट्रैवलिंग की व्यवस्था कर पाएंगे. इस स्लिप में परीक्षा की शिफ्ट का समय, रोल नंबर या केंद्र का पता जैसी जानकारी शामिल नहीं है. ये जानकारियां सिर्फ ऑफिशियल एडमिट कार्ड में ही मौजूद होंगी. अपना सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके या एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके ऑफिशियल पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करना होगा.

यह भी पढ़ें- ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

Rajasthan Police Constable 2025 City Intimation Slip कैसे जांचें और डाउनलोड करें?

चरण 1: ऑफिशियल पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर जाएं.
चरण 2: अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.
चरण 3: वैकल्पिक रूप से अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि एंटर करें.
चरण 4: Rajasthan Police Constable City Intimation Slip 2025 वाले लिंक पर क्लिक करें.
चरण 5: एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड करें और सारे डिटेल्स को वेरिफाई कर लें.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

Rajasthan Police Constable 2025 परीक्षा कार्यक्रम और फॉर्मेट

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और ओएमआर आधारित होगी. परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लें और रिपोर्टिंग समय, केंद्र का पता और रोल नंबर जैसी सभी जानकारी अच्छी तरह से जांच लें. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आधिकारिक एडमिट कार्ड 11 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप
देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप
दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 
दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार
Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा
घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE