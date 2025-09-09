Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan Police Constable Exam 2025 Admit Card: राजस्थान कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया गया है, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के इस डायरेक्ट लिंक से इसे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं...

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस विभाग ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे अपनी एसएसओ आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके अपना स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं.

ध्यान रहे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अलग से जारी किए जाएंगे. ऑफिशियल प्रोग्राम के अनुसार एडमिट कार्ड 11 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को ऑफ़लाइन मोड में ओएमआर फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी.

सिटी इंटीमेशन स्लिप की मदद से उम्मीदवार खुद को आवंटित परीक्षा के शहर के बारे में जान पाएंगे और समय से ट्रैवलिंग की व्यवस्था कर पाएंगे. इस स्लिप में परीक्षा की शिफ्ट का समय, रोल नंबर या केंद्र का पता जैसी जानकारी शामिल नहीं है. ये जानकारियां सिर्फ ऑफिशियल एडमिट कार्ड में ही मौजूद होंगी. अपना सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके या एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि एंटर करके ऑफिशियल पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर लॉग इन करना होगा.

यह भी पढ़ें- ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

Rajasthan Police Constable 2025 City Intimation Slip कैसे जांचें और डाउनलोड करें?

चरण 1: ऑफिशियल पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर जाएं.

चरण 2: अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.

चरण 3: वैकल्पिक रूप से अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि एंटर करें.

चरण 4: Rajasthan Police Constable City Intimation Slip 2025 वाले लिंक पर क्लिक करें.

चरण 5: एग्जाम सिटी स्लिप को डाउनलोड करें और सारे डिटेल्स को वेरिफाई कर लें.

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

Rajasthan Police Constable 2025 परीक्षा कार्यक्रम और फॉर्मेट

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी और ओएमआर आधारित होगी. परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लें और रिपोर्टिंग समय, केंद्र का पता और रोल नंबर जैसी सभी जानकारी अच्छी तरह से जांच लें. राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का आधिकारिक एडमिट कार्ड 11 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.



