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Rajasthan BSTC Result 2026: राजस्थान प्री-डीएलएड का रिजल्ट कब होगा जारी? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

राजस्थान प्री-डीएलएड का रिजल्ट कब होगा जारी? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

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Rajasthan BSTC Result 2026: राजस्थान प्री-डीएलएड का रिजल्ट कब होगा जारी? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

Rajasthan BSTC Result 2026: अगर आपने राजस्थान प्री-डीएलएड की परीक्षा दी है और अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, जानें कब जारी होंगे नतीजे...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 03, 2026, 06:58 PM IST

Rajasthan BSTC Result 2026: राजस्थान प्री-डीएलएड का रिजल्ट कब होगा जारी? जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

Rajasthan BSTC Result 2026: राजस्थान प्री-डीएलएड के नतीजों का इंतजार कर रहे उम्मीदवार (Image Credit: Canva)

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Rajasthan BSTC Result 2026: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU) जल्द ही राजस्थान प्री-डीएलएड का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट predeledraj2026.in पर जारी कर सकता है. एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर पाएंगे. राज्य स्तर की यह प्रवेश परीक्षा 20 मई को दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई थी.

एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम एजुकेशन टेस्ट के एंट्रेंस एग्जाम में जनरल और संस्कृत दोनों कोर्स शामिल हैं. एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम मार्क्स लाने होंगे. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 फीसदी नंबर, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को इस एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम 45 फीसदी मार्क्स लाने होंगे. 

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. यूनिवर्सिटी इसके बाद काउंसलिंग का टाइम टेबल और सीट अलॉटमेंट से जुड़े दिशानिर्देश जारी करेगा. काउंसलिंग के लिए उम्मीदवारों को फीस का पेमेंस ई-मित्र सुविधा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा. 

Rajasthan BSTC Result 2026: कैसे डाउनलोड करें राजस्थान बीएसटीसी का रिजल्ट?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर पाएंगे- 
- ऑफिशियल पोर्टल predeledraj2026.in पर जाएं.
- होमपेज पर Rajasthan Pre D.El.Ed Result 2026 का लिंक सर्च करें और उस पर क्लिक करें.
- एक नई विंडो खुलेगी. इसमें अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट करें. 
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसकी एक प्रिंटेड कॉपी अपने पास रख लें. 

उम्मीदवारों को राजस्थान बीएसटीसी रिजल्ट 2026 से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए ऑफिशियल  वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए.

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