Rajasthan BSTC 2026 काउंसलिंग को लेकर क्या है अपडेट? जानें Pre D.El.Ed कोर्स के बाद टीचर बनने का पूरा रोडमैप

BSTC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान प्री-डीएलएड का रिजल्ट 10 जून को जारी हो चुका है और अब 2 साल के इस कोर्स के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जानें एंट्रेंस एग्जाम से लेकर राजस्थान में शिक्षक बनने तक का सफर...

- राजस्थान प्री-डीएलएड का रिजल्ट 10 जून को हुआ जारी

- 11 जून से शुरू हुई राजस्थान प्री-डीएलएड काउंसलिंग की दौड़

- 20 जून को आएगी अलॉटमेंट की लिस्ट

- 20 से 27 जून 2026 तक कर पाएंगे सीट अलॉटमेंट की फीस का पेमेंट



BSTC Result 2026 Rajasthan: वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU) राजस्थान, BSTC प्री-डीएलएड का रिजल्ट जारी कर चुका है और अब इसके तुरंत बाद 11 जून से काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास कर ली है, वे अब राजस्थान BSTC की ऑफिशियल वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर काउंसलिंग राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

काउंसलिंग के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 जून 2026 है. राजस्थान प्री डीएलएड कोर्स को लिए अलॉटमेंट की लिस्ट 20 जून 2026 को जारी की जाएगी. जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की जाएगी, वे 20 जून से 27 जून 2026 तक सीट अलॉटमेंट की फीस की पेमेंट कर पाएंगे.

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BSTC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान प्री-डीएलएड काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे चेक करें?

काउंसलिंग राउंड के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- राजस्थान BSTC की ऑफिशियल वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर Rajasthan BSTC Pre DElEd Counselling 2026 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

- एक नया पेज खुलेगा, जहां कैंडिडेट्स को खुद को रजिस्टर करना होगा.

- एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार लॉगइन कर पाएंगे.

- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करें.

- कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और इसकी एक हार्ड कॉपी भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें.



राजस्थान प्री-डीएलएड काउंसलिंग शेड्यूल चेक करने का डायरेक्ट लिंक





BSTC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान प्री-डीएलएल काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स?

जो कैंडिडेट्स राजस्थान प्री-डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में जरूरी क्वॉलिफाइंग मार्क्स लाए हैं, वे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं. काउंसलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में रिजल्ट स्कोरकार्ड, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और अगर लागू हो तो कैटिगरी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए लगेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही तैयार रखें.

BSTC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान प्री-डीएलएड कोर्स किसके लिए होता है?

राजस्थान के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (DElEd) कोर्स में एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर बने मेरिट लिस्ट के आधार पर मिलेगा. प्री-डीएलएड को पहले बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट BSTC के नाम से जाना जाता था. राजस्थान प्री डीएलएड का कोर्स उन उम्मीदवारों के लिए है जो राज्य के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं.





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BSTC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान प्री-डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कौन बैठ सकता है?

राजस्थान प्री-डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 फीसदी और आरक्षित वर्गों जैसे OBC, SC, ST और EWS के लिए 45 फीसदी नंबरों के साथ 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है. इसके लिए आयुसीमा 28 साल निर्धारित है और आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट का प्रावधान है.

BSTC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान प्री डीएलएड का कोर्स पूरा करने के बाद क्या होता है?

2 साल का राजस्थान प्री डीएलएड का कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं. हालांकि, टीचर बनने के लिए आपको राजस्थान सरकार की राजस्थान एलिजिबिलटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर (REET) परीक्षा पास करना जरूरी है. यह परीक्षा पास करने के बाद आप सीधे राजस्थान में सरकारी शिक्षक बन सकते हैं.



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