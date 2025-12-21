FacebookTwitterYoutubeInstagram
बाबरी किसी का मुद्दा नहीं- मोहन भागवत | हमारा लक्ष्य हिंदू समाज को एक करना है- भागवत

राजस्थान बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें सारी डिटेल्स

CAT 2025 Result: कब जारी होगा कैट 2025 का रिजल्ट? जानिए ऑफिशियल तारीख

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन से सफर होगा थोड़ा महंगा, इस दिन से होंगे नए रेट लागू

किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय मौजूद

कौन सी अधिकारी हैं IAS रवि सिहाग की नई नवेली दुल्हन? जानें इशिता राठी ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

एजुकेशन

एजुकेशन

राजस्थान बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें सारी डिटेल्स

राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है, जानें आरबीएसई इंटरमीडिएट के रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंटस के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से शुरू होंगे...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 21, 2025, 04:24 PM IST

राजस्थान बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें सारी डिटेल्स

RBSE Class 12 practical exam schedule (सांकेतिक तस्वीर)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 12 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. ऑफिशियल नोटिस के अनुसार नियमित छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि प्राइवेट छात्र 25 जनवरी 2026 से परीक्षा में शामिल होंगे. बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन, डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग के संबंध में स्कूलों, परीक्षकों और छात्रों को निर्देश जारी किए हैं. यह घोषणा विज्ञान, वाणिज्य और कला सहित कक्षा 12 के सभी विषयों पर लागू होती है.

आरबीएसई ने कक्षा 10 और 12 की थ्योरी परीक्षाओं की समय-सीमा भी पुष्टि कर दी है. बोर्ड का लक्ष्य फरवरी 2026 में निर्धारित थ्योरी परीक्षाओं के शुरू होने से पहले प्रैक्टिकल का मूल्यांकन पूरा करना है. छात्रों को विद्यालय स्तर के कार्यक्रम और आरबीएसई द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी जाती है.

स्कूलों और परीक्षकों को जारी किए गए निर्देश

आरबीएसई ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं. परीक्षा अवधि शुरू होने से पहले विद्यालयों को प्रैक्टिकल लैब की व्यवस्था, उपकरणों की जांच और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन पूरा करना होगा. बाहरी परीक्षकों को छात्रों का मूल्यांकन करते समय बोर्ड के दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. बोर्ड ने परीक्षकों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के दौरान तस्वीरें लेने का निर्देश भी दिया है. ये तस्वीरें नोटिस में दिए गए आधिकारिक ईमेल प्रक्रिया के माध्यम से बोर्ड को भेजी जानी चाहिए. इस कदम का उद्देश्य परीक्षा संचालन का रिकॉर्ड रखना और बोर्ड के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है. विद्यालयों को परीक्षकों के साथ सहयोग करना चाहिए और छात्रों के रिकॉर्ड और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए.

RBSE कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए थ्योरी परीक्षाओं का शेड्यूल

आरबीएसई ने पुष्टि की है कि कक्षा 12 की थ्योरी परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी. कक्षा 10 की थ्योरी परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक होंगी. दोनों कक्षाओं के लिए डिटेल्ड टाइम टेबल पहले ही जारी कर दिया गया है. राजस्थान में हजारों केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. कुछ केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है और ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. छात्रों को अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा.

