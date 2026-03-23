Rajasthan Board 10th Result 2026: हो गया कंफर्म! राजस्थान बोर्ड इस दिन जारी करेगा हाईस्कूल का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

RBSE Class 10 Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कल 24 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा. जानें डिटेल्स...

RBSE Class 10 Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) कल 24 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा. बोर्ड के मुताबिक रिजल्ट अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषित किए जाएंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट्स rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर ऑनलाइन देख सकेंगे.

इस साल RBSE ने राजस्थान भर में 6,195 परीक्षा केंद्रों पर 12 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की थीं. कुल 10,68,078 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे. इस बार भी रिजल्ट की घोषणा बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर की उपस्थिति में की जाएगी. पिछले साल राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा का रिजल्ट 28 मई 2025 को जारी किया गया था.

RBSE Class 10 Result 2026: कैसे चेक करें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपने स्कोरकार्ड चेक करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर RBSE Secondary Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- एडमिट कार्ड पर दिए गए रोल नंबर को एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

RBSE Class 10 Result 2026: DigiLocker से अपना रिजल्ट कैसे देखें?

स्टूडेंट्स डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी डिजिटल मार्कशीट भी देख सकते हैं. DigiLocker अपना रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- digilocker.gov.in पर जाएं.

- स्कूल से मिले 6 अंकों के एक्सेस कोड, स्कूल कोड और कक्षा 10 के रोल नंबर का इस्तेमाल करके साइन अप करें.

- ओटीपी का इस्तेमाल करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को वेरिफाई करें.

- DigiLocker अकाउंट में लॉग इन करें और RBSE कक्षा 10 का स्कोरकार्ड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करें.

डिजीलॉकर पर उपलब्ध डिजिटल मार्कशीट डिजिटली साइन की गई है और इसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई है. यह स्टूडेंट्स के अकाउंट में सुरक्षित रूप से स्टोर रहती है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर तैयार रखें जिससे रिजल्ट का लिंक एक्टिव होते ही वे अपना रिजल्ट तेजी से देख सकें.

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