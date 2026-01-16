RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट आज, नोट कर लें टाइमिंग

एजुकेशन
Rajasthan 4th Grade Result Download 2026: RSSB आज राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है. जानें डिटेल्स...
Rajasthan RSMSSB 4th Grade Result 2026: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) आज राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा. आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद अपने लॉगिन डिटल्स का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.
बोर्ड ने मीटिंग में आज निम्नलिखित एजेंडा का अनुमोदन किया;— Alok Raj (@alokrajRSSB) January 15, 2026
1. जमादार ग्रेड 2 परीक्षा की प्रोविजनल 🗝️
2. परिचालक परीक्षा प्री डीवी परिणाम
3. 4th class employee भर्ती प्री डीवी परिणाम।
मेरिट में सफल हुए सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई!
Results 16 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड होंगे।
राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती अभियान 2025 के तहत राज्य भर में कुल 53,749 वैकेंसी को भरा जाना है. चतुर्थ श्रेणी की लिखित परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2024 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में 21.7 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. निर्धारित कट-ऑफ मार्क्स के बराबर या उससे अधिक नंबर लाने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश के पात्र होंगे. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल सिलेक्शन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा.
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-
इस परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए उम्मीदवारों के पास 10वीं कक्षा पास होने का सर्टिफिकेट और हिंदी/राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है. इसके अलावा उनकी आयु निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें और रिजल्ट जारी होने के बाद उसे देखने के लिए अपने लॉगइन क्रेडेंशियल पहले से तैयार रखें.
