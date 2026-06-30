रेलवे में नौकरी का सपना होगा पूरा! RRB कर रहा 6,557 पदों पर भर्ती, 10वीं पास से B.Tech तक के लिए सुनहरा मौका

आरआरबी ने देशभर के विभिन्न रेलवे जोन में टेक्नीशियन की 6,557 वैकेंसी निकाली है. ये भर्तियां टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-III के पदों के लिए होनी है. जानें डिटल्स...

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली टेक्नीशियन की 6,557 वैकेंसी

29 जुलाई 2026 तक उम्मीदवार भर सकते हैं फॉर्म

18 से 33 साल के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई

10वीं से लेकर बीएससी और बीटेक पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

RRB Technician Notification 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आपके लिए शानदारी मौका लेकर आया है. आरआरबी ने देशभर के विभिन्न रेलवे जोन में 6,557 वैकेंसी निकाली है. ये भर्तियां टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) और टेक्नीशियन ग्रेड-III के पदों के लिए होनी है. टेक्नीशियन ग्रेड-I (सिग्नल) के लिए कुल 323 वैकेंसी और टेक्नीशियन ग्रेड-III के लिए कुल 6,234 वैकेंसी का ऐलान किया गया है. इन पदों के लिए उम्मीदवार 29 जुलाई 2026 को रात 11:59 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

RRB Technician Notification 2026: किस उम्र के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन?

रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल की पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 साल होनी चाहिए. वहीं, टेक्नीशियन ग्रेड III की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के मुताबिक आयुसीमा में छूट भी दी जाएगी.

RRB Technician Notification 2026: इन पदों पर आवेदन करने की शैक्षिक योग्यता क्या है?

रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड I सिग्नल के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए. इन विषयों के किसी कॉम्बिनेशन से भी बीएससी किया हुआ स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए पात्र है. इन विषयों में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री किया हुआ उम्मीदवार भी आवेदन करने का पात्र है.

टेक्नीशियन ग्रेड III के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास के साथ NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त फॉर्जर, फाउंड्रीमैन, पैटर्न मेकर, मोल्डर(रि-फ्रैक्टरी) में से किसी ट्रेड में आईटीआई होना जरूरी है. वहीं, जो उम्मीदवार 10वीं पास हैं और ऊपर बताए गए ट्रेड्स ने अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं.

RRB Technician Notification 2026: कैसे होगा उम्मीदवारों का सिलेक्शन?

आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में करेगा. इसमें सीबीटी एग्जाम से लेकर मेडिकल टेस्ट तक होगा. सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड एक रिटेन एग्जाम देना होगा. जो उम्मीदवार इसे पास करेंगे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा और जो उम्मीदवार इन भर्ती प्रक्रियाओं को सफलता से पास करेंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन होगा.

RRB Technician Notification 2026: कैसे कर पाएंगे आवेदन?

उम्मीदवार आरआरबी के इन टेक्नीशियन पदों पर आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले आरआरबी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- इसके बाद जरूरी पर्सनल डिटेल्स एंटर करके एक नया रजिस्ट्रेशन अकाउंट बनाएं.

- रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को सेंट्रलाइज्ड एम्पलाईमेंट नोटिफिकेशन CEN और अपने पसंदीदा रेलवे जोन को सिलेक्ट करना होगा.

- इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एप्लीकेशन फीस पे करें और आखिर में फॉर्म में भरी गई अपनी सभी डिटेल्स को वेरिफाई करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें.

- अपने जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रति अपने पास जरूर सुरक्षित करके रख लें.

एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक

