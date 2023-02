10वीं पास लोगों के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, रेलवे ने निकाली बंपर भर्ती

India Railway Jobs

डीएनए हिंदीः अगर आपकी उम्र 15 से 24 साल तक है और आप 10वीं पास हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है जिसमें आप भारतीय रेलवे में नौकरी पा सकते हैं. दरअसल साउथ ईस्टर्न रेवले ने 1785 पदों पर वैकेंसी निकाली है जिसमें 10 पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर के आधार पर किया जाएगा.

क्या है योग्यता?

रेलवे के इस 1785 पदों पर आवेदन करने के लिए 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में IIT कोर्स पास होना चाहिए. इसके लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष है और आयु की गणना करने का आधार 1 जनवरी, 2023 रखा गया है. रिजर्व कैटेगरी में आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी. उम्मीदवारों के चयन के लिए 10वीं और IIT दोनों में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी.

ऐसे करें अप्लाई

अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com पर जाएं. इसके बाद Apprentice Recruitment के लिंक पर क्लिक करें और फिर Online application for Engagement of Apprentices under the Apprentices के ऑप्शन पर जाएं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई सभी जानकारी को भरकर रजिस्ट्रेशन करें और फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरें. भविष्य की जरूरत के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट भी रख लें.

आपको बता दें कि इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे. आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान फीस का भुगतान ‘पेमेंट गेटवे’ के माध्यम से ऑनलाइन ही कर सकते हैं. इसके लिए आप डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, ई-वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं.

