Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का स्कोर कार्ड, punjabpolice.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हुए सीबीटी टेस्ट का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है. इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने नतीजे देख सकते हैं...

Punjab Police Result 2025: पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 2025 का ऑफिशियल स्कोरकार्ड जारी हो चुका है. इससे यह भर्ती प्रक्रिया एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई है. यह भर्ती अभियान राज्य में सबसे बड़े अभियानों में से एक है जो पुलिस कांस्टेबल बनने के इच्छुक हजारों उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) हाल ही में आयोजित किया गया था और उम्मीदवार अपने प्रदर्शन देखने और चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

जिन उम्मीदवारों सीबीटी परीक्षा में सफल होंगे, वे भर्ती के अगले चरणों जैसे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में आगे बढ़ेंगे.

Punjab Police Result 2025: कैसे चेक करें रिजल्ट?

जो उम्मीदवार अपना पंजाब पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, वे नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं.

- Punjab Police Constable Scorecard के लिंक पर क्लिक करें.

- अपने स्कोरकार्ड को एक्सेस करें. स्कोर कार्ड में आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर, टोटल मार्क्स और कई दूसरी जरूरी जानकारियां मौजूद होंगी.

- अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सुरक्षित रख लें.

यहां क्लिक कर डाउनलोड करें Punjab Police Constable Scorecard 2025

Punjab Police Result 2025: स्कोरकार्ड क्या दर्शाता है?

पंजाब पुलिस स्कोर कार्ड में उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उन्हें मिले नंबर दिखाई देंगे. इसके अलावा उन्हें किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले इसकी भी जानकारी मिलेगी. साथ में टोटल मार्क्स और पासिंग स्टेटस भी पता चलेगा. इससे उम्मीदवारों को परीक्षा में अपनी स्थिति का आकलन करने और यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि क्या वे भर्ती के अगले चरणों से फिजिकल फिटनेस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के योग्य हैं या नहीं.

Punjab Police Result 2025: चयन प्रक्रिया और क्या है अगला चरण?

पंजाब पुलिस ने स्कोर कार्ड तो जारी कर दिया है लेकिन मेरिट सूची और कट-ऑफ मार्क्स सहित फाइनल रिजल्ट अगस्त 2025 के आखिर में आने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अपडेट्स के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें. अगले राउंड में उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस और पात्रता मानदंडों का परीक्षण किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.