FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी मिलने पहुंचे, 'घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कमी नहीं', 'कच्चे तेल को लेकर कई देशों से बातचीत जारी'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब में कांस्टेबल के 3,297 पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें किस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

पंजाब में कांस्टेबल के 3,297 पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें किस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

CAIS Explained: एंड्रोजन इनसेंसटिविटी सिंड्रोम क्या है? जिसकी वजह से हाई कोर्ट तक पहुंची महिला डॉक्टर

CAIS Explained: एंड्रोजन इनसेंसटिविटी सिंड्रोम क्या है? जिसकी वजह से हाई कोर्ट तक पहुंची महिला डॉक्टर

Zodiac Sign: ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर

ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट

पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई

Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा

चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब में कांस्टेबल के 3,297 पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें किस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

Punjab Police Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो पंजाब पुलिस आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आया है, यहां जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 10, 2026, 04:26 PM IST

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब में कांस्टेबल के 3,297 पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें किस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

Punjab Police Recruitment 2026

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस कांस्टेबल के बंपर पदों के लिए भर्तियां शुरू करने जा रहा है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. इस भर्ती अभियान के तहत जिला पुलिस कैडर और सशस्त्र पुलिस कैडर में 3,297 वैकेंसी को भरा जाएगा. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 मार्च 2026 तक पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं. पंजाब पुलिस में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तें, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया को चेक कर लेना चाहिए. 

Punjab Police Recruitment 2026: जिला और सशस्त्र पुलिस कैडरों के लिए वैकेंसी के डिटेल्स

इस भर्ती अभियान के तहत दोनों कैडरों में कुल 3,297 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा. इनमें से अधिकतर वैकेंसी जिला पुलिस कैडर में है और बाकी बची वैकेंसी  सशस्त्र पुलिस कैडर में हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार जिला पुलिस कैडर में 2,522 पद और सशस्त्र पुलिस कैडर में 775 पद भर्ती के लिए उपलब्ध है. सरकारी नियमों के अनुसार इन वैकेंसी को सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दूसरे आरक्षित कैटिगरी में बांटा जाएगा.

पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक

इस भर्ती का उद्देश्य पंजाब के सभी जिलों में पुलिस बल को मजबूत करना है. इस भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को उनके चुने गए कैडर और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न यूनिट्स में तैनात किया जाएगा. 

Punjab Police Recruitment 2026: पात्रता मानदंड और आयु सीमा

कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है. हालांकि पूर्व सैनिक उम्मीदवार 10वीं कक्षा की योग्यता के साथ भी पात्र हैं. आवेदकों को मैट्रिक परीक्षा या पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्तर पर पंजाबी भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए. आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 28 साल है. आरक्षित कैटिगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

Punjab Police Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और वेतनमान

चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा से शुरू होगी. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए बुलाया जाएगा.  जो लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे, उन्हें फाइनल लिस्ट तैयार होने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौजूद होना होगा.  कांस्टेबल पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को सरकारी वेतनमान के अनुसार ₹19,900 प्रति माह का शुरुआत वेतन दिया जाएगा. एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट आदि से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मौजूद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई
Instagram Reels से हर महीने 30,000 रुपये कमाने का है सपना तो सिर्फ Views नहीं ये तरीके अपनाने से होगी बंपर कमाई
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड  
दुनिया में छुट्टियां बिताने के लिए किन देशों को सबसे ज्यादा चुनते हैं लोग? जानिए टॉप 6 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत कहां करता है स्टैंड
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 10 March: कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वाले आज रहें शांत, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Ramnavami Puja: दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला
दोपहर के समय ही क्यों की जाती है रामनवमी की पूजा? मार्च में इस दिन पूजे जाएंगे रामलला
Chaitra Navratri 2026: किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
किस दिन शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि? जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और नौ दिनों का पूरा पूजा कैलेंडर
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Horoscope 9 March: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें सोमवार का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
इन तारीखों पर जन्मे लोग चुपचाप बनाते हैं अपनी जीत की रणनीति, विपरीत हालात में भी बदल देते हैं किस्मत का रुख
MORE
Advertisement