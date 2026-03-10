Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब में कांस्टेबल के 3,297 पदों पर बंपर वैकेंसी, जानें किस तारीख से भर पाएंगे फॉर्म

Punjab Police Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो पंजाब पुलिस आपके लिए बढ़िया मौका लेकर आया है, यहां जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स...

Punjab Police Recruitment 2026: पंजाब पुलिस कांस्टेबल के बंपर पदों के लिए भर्तियां शुरू करने जा रहा है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है. इस भर्ती अभियान के तहत जिला पुलिस कैडर और सशस्त्र पुलिस कैडर में 3,297 वैकेंसी को भरा जाएगा. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास कर चुके उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 30 मार्च 2026 तक पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

पंजाब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं. पंजाब पुलिस में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पात्रता शर्तें, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया को चेक कर लेना चाहिए.

Punjab Police Recruitment 2026: जिला और सशस्त्र पुलिस कैडरों के लिए वैकेंसी के डिटेल्स

इस भर्ती अभियान के तहत दोनों कैडरों में कुल 3,297 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा. इनमें से अधिकतर वैकेंसी जिला पुलिस कैडर में है और बाकी बची वैकेंसी सशस्त्र पुलिस कैडर में हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार जिला पुलिस कैडर में 2,522 पद और सशस्त्र पुलिस कैडर में 775 पद भर्ती के लिए उपलब्ध है. सरकारी नियमों के अनुसार इन वैकेंसी को सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दूसरे आरक्षित कैटिगरी में बांटा जाएगा.

पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक

इस भर्ती का उद्देश्य पंजाब के सभी जिलों में पुलिस बल को मजबूत करना है. इस भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को उनके चुने गए कैडर और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर विभिन्न यूनिट्स में तैनात किया जाएगा.

Punjab Police Recruitment 2026: पात्रता मानदंड और आयु सीमा

कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है. हालांकि पूर्व सैनिक उम्मीदवार 10वीं कक्षा की योग्यता के साथ भी पात्र हैं. आवेदकों को मैट्रिक परीक्षा या पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष स्तर पर पंजाबी भाषा का अध्ययन किया होना चाहिए. आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 28 साल है. आरक्षित कैटिगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

Punjab Police Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया और वेतनमान

चयन प्रक्रिया कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा से शुरू होगी. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) के लिए बुलाया जाएगा. जो लोग फिजिकल टेस्ट पास कर लेंगे, उन्हें फाइनल लिस्ट तैयार होने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मौजूद होना होगा. कांस्टेबल पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को सरकारी वेतनमान के अनुसार ₹19,900 प्रति माह का शुरुआत वेतन दिया जाएगा. एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट आदि से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मौजूद है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से