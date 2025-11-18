Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस ने जारी किया कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट

पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. अगर आप फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए थे, तो ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं...

Punjab Police Constable Result 2025: पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. यह रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर है. सिलेक्टेड उम्मीदवार अगले राउंड में शामिल होने के योग्य हैं जो डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन है. जो कैंडिडेट्स पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Punjab Police Constable Result 2025 कैसे डाउनलोड करें पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर कांस्टेबल भर्ती रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

- आपका रिजल्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगा.

- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे अपने पास सेव रखना न भूलें.

यहां क्लिक कर डाउनलोड करें Punjab Police Constable Result 2025

Punjab Police Constable Result 2025 अब आगे क्या?

जो उम्मीदवार पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में पास हुए हैं, उन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट punjabpolice.gov.in को लगातार चेक करते रहें और साथ ही अपने मेल आईडी को भी चेक करना न भूलें जिसे उन्होंने फॉर्म भरते समय मेंशन किया था.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से