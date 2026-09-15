Punjab Lecturer Admit Card 2026: पंजाब लेक्चरर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, erd.punjab.gov.in पर ऐसे करें डाउनलोड

Punjab Lecturer Admit Card 2026: पंजाब लेक्चरर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट erd.punjab.gov.in के नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से इसे फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं...

Punjab Lecturer Admit Card 2026: पंजाब के शिक्षा भर्ती निदेशालय ने पंजाब लेक्चरर कैडर एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट erd.punjab.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

पंजाब लेक्चरर की भर्ती परीक्षा विभिन्न विषयों के लिए अलग-अलग शिफ्ट में 19,20, 26 और 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह परीक्षा के दिन के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्जाम सेंटर, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट और दूसरे दिशानिर्देश दिए गए हैं.

उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन अपने एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी अपने साथ लानी होगी. इसके साथ ही उन्हें एक वैलिड आईडी प्रूफ भी लाना होगा. उम्मीदवारों को हॉल टिकट में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तुरंत बाद इसमें दी गई व्यक्तिगत और परीक्षा से जुड़ी जानकारियों को जरूर चेक कर लें और अगर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो संबंधित अथॉरिटी से तुरंत संपर्क करें.

Punjab Lecturer Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें पंजाब लेक्चरर कैडर का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार पंजाब लेक्चरर का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- सबसे पहले पंजाब शिक्षा भर्ती निदेशालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- यहां Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- जरूरी लॉगइन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि एंटर करें.

- अपने सभी जरूरी डिटेल्स एंटर करें. इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- अपने हॉल टिकट को डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए इसका एक प्रिंटआउट भी जरूर ले लें.

यहां क्लिक करके भी आप पंजाब लेक्चरर कैडर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

यह भर्ती प्रक्रिया कुल 1013 लेक्चरर पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें 829 नई और 184 बैकलॉग वैकेंसी शामिल है. यह परीक्षा 4 दिनों में 6 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को इसे पूरा करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.