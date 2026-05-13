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PSEB 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Punjab Board PSEB 12th Result 2026, pseb.ac.in: PSEB के अध्यक्ष डॉ. अमरपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब बोर्ड के इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए हैं, जानें इस साल कितने स्टूडेंट्स हुए पास और कौन बना टॉपर...

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Jaya Pandey

Updated : May 13, 2026, 12:27 PM IST

PSEB 12th Result 2026: पंजाब बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

PSEB 12th Result 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

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PSEB Board Class 12th Result 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 12वीं के 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हुआ. बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अमरपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरमीडिएट के नतीजों का ऐलान कर दिया. बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम तीनों का रिजल्ट जारी किया. जो स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में बैठे थे, वे पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा एसएमएस, डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी स्कोरकार्ड चेक किए जा सकते हैं. 

पंजाब बोर्ड 12वीं की परीक्षा पास करने के लिए स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में और ओवरऑल 33 फीसदी मार्क्स चाहिए. स्टूडेंट्स को पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग पास होना जरूरी होगा. जो स्टूडेंट्स अपने नतीजों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे बोर्ड की बताई हुई तारीखों में रि-चेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो स्टूडेंट्स 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल होंगे, वे कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल

PSEB Board Class 12th Result 2026: कैसे डाउनलोड करें पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट की मार्कशीट?

पंजाब बोर्ड इंटरमीडिएट की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- पंजाब बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं .
- होमपेज पर Punjab Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद अपना रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सेव रख लें.

PSEB Board Class 12th Result 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

पंजाब बोर्ड ने हाईस्कूल का रिजल्ट 11 मई को जारी किया था जिसमें कुल 94.52 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. रिजल्ट के दौरान स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकल मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है. जो स्टूडेंट्स अपने नतीजों को लेकर दबाव का सामना कर रहे हैं, वे टोल फ्री नंबर 9549-161-161 पर कॉल करके काउंसलर से बात कर सकते हैं.

पंजाब बोर्ड हाईस्कूल की परीक्षा 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थी. स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड से 5676750 पर मैसेज करके भी अपने नतीजे चेक कर सकते हैं. ऑनलाइन डाउनलोड की गई मार्कशीट प्रोविजनल होगी और स्टूडेंट्स अपने स्कूलों से रिजल्ट जारी होने के 15 से 20 दिनों के अंदर अपनी मार्कशीट और ओरिजनल सर्टिफिकेट पा सकेंगे. 

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