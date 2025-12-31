Punjab Board Exam 2026: PSEB ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, जानें किस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

Punjab Board Exam 2026: PSEB ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. जानें कब होगी किस सबजेक्ट की परीक्षा...

Punjab Board Exam 2026: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी PSEB ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. स्टूडेंट्स अपने परीक्षाओं की डेटशीट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

पंजाब बोर्ड के अनुसार कक्षा 8 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी जबकि कक्षा 10 के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 6 मार्च 2026 से शुरू होंगी. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि कक्षा 10 और 12 (ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स सहित) की परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी.

कक्षा 10 की परीक्षाएं 6 मार्च 2026 को सोशल साइंस विषय के साथ शुरू होगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं होम साइंस के साथ शुरू होंगी. बोर्ड ने यह भी बताया है कि वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षाएं अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएंगी. कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट की परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक चलेंगी जबकि कुछ दोपहर 1:15 बजे खत्म होंगी.

Punjab Board Exam 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें डेटशीट?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

1. ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

2. होमपेज पर जाकर अपनी-अपनी कक्षा का टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए 12th session date sheet और 10th session date sheet के लिंक पर क्लिक करें.

3. आपकी डेटशीट अपने आप डाउनलोड हो जाएगी.

4. भविष्य के लिए इसे अपने पास सेव करके रख लें.

यहां क्लिक करके डाउनलोड करें डेटशीट

